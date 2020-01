Louis Vuitton et les écouteurs qui coûtent plus cher qu’un smartphone

Ils s’appellent horizon et ils sont moi nouveaux écouteurs sans fil fabriqués par Louis Vuitton en collaboration avec Master & Dynamic. Écouteurs d’apparence et de forme incomparables, caractérisés par le précieux logo LV, mais surtout coûteux: avec unprix de vente de 980 euros, le Louis Vuitton Horizon coûte presque autant qu’un smartphone haut de gamme, et certainement beaucoup plus qu’un smartphone de milieu de gamme.

Les écouteurs sont disponibles en différentes couleurs et sont livrés avec un étui de charge de luxe. C’est rdéveloppé en acier inoxydable poli sablé avec revêtement PVD, a un couvercle en verre saphir et garantit jusqu’à vingt heures de charge. la Écouteurs Horizon ils parviennent cependant à garantir dix heures d’autonomie sur une seule charge.

Louis Vuitton Horizon, les caractéristiques du nouveau casque intra-auriculaire

Par rapport au modèle précédent, je les nouveaux Horizons sont équipés d’un mode de suppression de bruit actif et un mode d’écoute, ce qui vous permet d’écouter les sons provenant de l’environnement environnant sans sacrifier la bonne qualité sonore. Chaque casque intègre alors un double microphone et ne pèse que 9 grammes, de sorte que le horizon de Louis Vuitton ils sont très confortables à porter.

Aussi, chaque casque peut être utilisé individuellement lors de l’appel ou de l’écoute, et prend en charge la fonction de démarrage ou de pause de la lecture de musique, ainsi que la fonction de contrôle du volume. L’Horizon de la célèbre marque de mode est également équipé d’un capteur de proximité, grâce auquel il est possible d’accéder aux fonctions de lecture et de pause. Les écouteurs sont compatible avec tous les smartphones et les appareils équipés de la technologie Bluetooth.