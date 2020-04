l’outil anti-contagion pour retourner au restaurant

Le retour à manger dans des lieux publics en toute sécurité sera possible grâce à l’application sur les restaurants brevetée par LaserSoft. L’entreprise basée à Rimini a décidé de développer cette nouvelle application pour permettre la reprise de l’activité de restauration après une longue période de fermeture à l’issue du verrouillage. L’application Restaurants permettra aux clients de choisir le lieu de restauration, de s’accorder sur la table, le menu et enfin d’effectuer le paiement par smartphone.

Une idée innovante qui a déjà été achetée dans 300 restaurants situés dans toute l’Italie, de la Sardaigne à la Vénétie et qui s’est dépeuplée parmi les restaurants de la capitale. Lasersoft n’est pas nouveau sur ce type d’application technologique: la société basée à Rimini avait créé il y a des années Myselforder, une application qui vous permettait de consulter les menus des restaurants sur votre mobile. Une intuition qui dans ce climat anti-contagion pourrait être utile et innovante.

Comment fonctionnera l’application sur les restaurants?

Manger dans les restaurants, après la crainte d’une infection à Coronavirus, peut ne pas redevenir une coutume des Italiens. Au moins jusqu’à la fin de la phase de coexistence avec le virus. L’application dont nous avons parlé a pour but de donner une nouvelle dose de confiance aux Italiens et de pousser les restaurateurs à recommencer. Le téléchargement de l’application MySelfOrder est très simple et grâce à Géolocalisation il sera possible de localiser le restaurant le plus proche ou le préféré. Par la suite, l’application vous permet de choisir la table à manger et le menu que vous souhaitez consommer. Grâce à cette application, vous pouvez également décider du moment de la livraison à domicile ou du service à emporter si vous décidez de prendre vos repas à la maison.

Antonio Piolanti, entrepreneur à la tête de Lasersoft, fait connaître le succès de cette appli dans le monde des restaurateurs en vue des réouvertures estivales. Un succès que l’entreprise espère obtenir également monde hôtelier car il brevète également une application pour ce domaine. L’objectif commun reste de revenir à une mobilité qui relance l’économie sans risquer la santé qui continue à venir en premier.