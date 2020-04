L’outil de suivi des contacts conçu par Apple et Google

La technologie de Google et Apple repose précisément sur le protocole Bluetooth Low Energy (BLE), créé en 2006 et qui diffère de la version d’origine en ce qu’il réduit la consommation d’énergie nécessaire.

SET Puebla News

Google et Apple ont annoncé un accord pour développer une solution permettant de détecter les contacts avec les cas de coronavirus à proximité via le smartphone, un nouveau type de système basé sur la technologie Bluetooth dans lequel ils introduiront des protocoles pour protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. .

Dans une déclaration commune, les deux sociétés américaines ont assuré que leurs développeurs de logiciels travailleraient sur cette technologie, dans le but d’aider les gouvernements, les établissements de santé et les ONG qui luttent contre la pandémie.

Presque tous les appareils électroniques actuels, y compris les téléphones mobiles intelligents, ont une puce Bluetooth, un élément physique qui leur permet de se connecter sans fil avec d’autres appareils à proximité.

La technologie de Google et Apple repose précisément sur le protocole Bluetooth Low Energy (BLE), créé en 2006 et qui diffère de la version d’origine en ce qu’il réduit la consommation d’énergie nécessaire.

Balises et clés

Grâce à Bluetooth Low Energy, lorsque deux utilisateurs qui portent leur smartphone sont proches pendant un certain temps, leurs appareils échangent des informations appelées balises ou balises.

Ces balises, qui changent toutes les 15 minutes, comme expliqué par Apple, sont stockées dans un historique qui recueille les personnes avec lesquelles un utilisateur a été en contact. Une clé générée une fois par appareil est également générée toutes les 24 heures.

Ainsi, lorsqu’une personne est testée positive, elle pourra saisir ces informations dans une application des établissements de santé de son pays ou région.

À ce moment, les balises et les clés sont combinées, et les personnes avec lesquelles l’infecté a été en contact reçoivent une notification d’avertissement, dans laquelle les institutions de santé de leur pays leur disent quoi faire ensuite.

Confidentialité des données

L’un des aspects sur lesquels Google et Apple ont le plus insisté est que “la confidentialité et la sécurité des utilisateurs seront au cœur de la conception” de cette nouvelle solution contre les coronavirus.

Comme Google l’explique dans un document technique, cet outil nécessite le consentement explicite des utilisateurs et ne collecte pas d’informations permettant d’identifier une personne ou des données de localisation.

Pour préserver la sécurité, les données collectées ne quittent pas l’appareil et les personnes testées positives pour COVID-19 ne sont pas identifiées aux autres utilisateurs, ni à Google et Apple.

Les données collectées par cette solution ne seront utilisées que pour que les autorités sanitaires combattant COVID-19 puissent informer les utilisateurs qu’ils ont été en contact avec une personne dont le test de dépistage du virus est positif.

Fonctionne sur iOS et Android

L’outil Google et Apple n’est pas une application en soi, mais un ensemble d’interfaces de programmation d’application (API), c’est-à-dire les outils utilisés pour développer des logiciels compatibles avec un certain système.

Généralement, les appareils Google et Apple utilisent des API différentes, mais dans ce cas, les solutions de suivi infectées, qui selon la déclaration seront disponibles en mai, seront compatibles avec les systèmes d’exploitation mobiles des deux sociétés: iOS de Apple et Google Android.

Source: aetecno.com

KCL