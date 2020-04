L’outil d’IA détecte 3 signes de coronavirus qui conduisent souvent à un cas grave – .

La plupart des cas de coronavirus sont légers ou modérés, et certaines personnes peuvent même ne ressentir aucun symptôme avant de se remettre de COVID-19.

Les personnes âgées et celles qui souffrent d’autres conditions médicales peuvent présenter des cas de COVID-19 plus graves, qui pourraient nécessiter une oxygénation et une ventilation.

Les chercheurs ont utilisé l’intelligence artificielle pour trouver trois signes qui peuvent prédire avec précision un résultat grave, y compris deux paramètres qui sont régulièrement testés dans les hôpitaux.

La nouvelle flambée de coronavirus est loin d’être maîtrisée, le COVID-19 ravageant actuellement plusieurs pays. Les États-Unis à eux seuls représentaient près de 175 000 cas sur plus de 818 000 cas dans le monde au moment de la rédaction du présent document. L’Italie arrive en tête de liste avec plus de 11 500 morts et un taux de mortalité de 11,39%. Les mesures de distanciation sociale et de bonnes habitudes d’hygiène devraient aplanir considérablement la courbe, mais les résultats ne seront pas visibles avant plusieurs semaines. Plus la courbe est basse, moins les hôpitaux seront bondés. De cette façon, les cas graves de COVID-19 auront de meilleures chances de survivre à la maladie, qui n’a toujours pas de traitement ou de vaccin efficace.

Plusieurs de ces médicaments sont en cours de test, certains d’entre eux étant prometteurs dans des essais limités. De nombreux vaccins sont également en préparation, avec au moins deux essais déjà en cours. Mais il pourrait y avoir une autre ressource inexploitée qui pourrait aider les médecins à créer des thérapies qui pourraient aider les patients COVID-19 critiques: l’intelligence artificielle. Une nouvelle étude montre que l’IA a pu mettre en évidence trois symptômes de COVID-19 qui sont révélateurs de complications graves de COVID-19. Chose intéressante, ce ne sont pas les symptômes de coronavirus les plus courants qui signalent une détérioration rapide après l’infection. Si la découverte peut être étendue à plus de patients, elle pourrait potentiellement sauver plus de vies dans les mois à venir.

Vous l’avez déjà entendu cent fois auparavant, mais COVID-19 n’a aucun symptôme universel. Si vous éprouvez de la fièvre, de la toux et un essoufflement, vous pourriez être infecté. Mais vous devez d’abord exclure la grippe. D’autres symptômes courants peuvent inclure des douleurs à la gorge et de la fatigue. De plus, les médecins ont observé que certains patients ont signalé une perte d’odeur et de goût, qui est le seul symptôme COVID-19 qui se démarque vraiment. Mais de nombreuses personnes qui contractent le virus ne présentent aucun symptôme ou, au pire, ressentent simplement un léger inconfort.

Selon une nouvelle étude, un seul de ces symptômes peut indiquer une maladie grave, mais uniquement lorsqu’il est combiné avec deux autres signes qui nécessitent une hospitalisation. Selon l’., des chercheurs américains et chinois ont utilisé l’IA pour analyser les données de 53 patients atteints de coronavirus dans deux hôpitaux de Wenzhou, en Chine.

Les algorithmes ont découvert trois changements dans le corps qui précipitent une maladie grave: les courbatures, les niveaux d’enzyme alanine aminotransférase (ALT) et les niveaux d’hémoglobine. L’ALT est une enzyme hépatique testée pour mesurer la fonction hépatique et diagnostiquer l’insuffisance hépatique. Le test d’hémoglobine fait partie du travail sanguin standard que vous obtenez lorsque vous êtes admis à l’hôpital.

L’IA a découvert que ces trois caractéristiques étaient les plus précises pour prédire un cas grave de COVID-19. L’algorithme a montré une précision de 70% à 80% pour prédire le risque de syndrome de maladie respiratoire aiguë (SDRA). ARDS est la complication COVID-19 qui remplit les poumons de liquide et tue environ 50% des patients qui en souffrent.

D’autres symptômes, y compris des schémas particuliers d’imagerie pulmonaire, de la fièvre et de fortes réponses immunitaires, n’étaient pas utiles pour prédire si un cas bénin pouvait s’aggraver en SDRA:

Le modèle souligne que certains éléments de données cliniques peuvent être sous-estimés par les cliniciens, tels que de légères augmentations de l’ALAT et de l’hémoglobine ainsi que des myalgies. Les principales caractéristiques prédictives du diagnostic, y compris la fièvre, la lymphopénie, l’imagerie thoracique, n’étaient pas aussi prédictives de la gravité. De même, les risques épidémiologiques tels que l’âge et le sexe n’étaient pas aussi prédictifs; tous les patients atteints de SDRA dans cette étude étaient des hommes, mais la plupart des hommes n’ont pas développé de SDRA.

“Cela a été fascinant parce que beaucoup de points de données que la machine a utilisés pour influencer ses décisions étaient différents de ce qu’un clinicien examinerait normalement”, a déclaré à l’. un médecin et professeur à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York, Megan Coffee.

L’équipe cherche à affiner davantage les données et l’outil d’intelligence artificielle pourrait être prêt à être déployé dans le courant du mois d’avril. L’étude complète est disponible dans Computers, Materials & Continua.

