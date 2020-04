low cost lance une nouvelle promotion avec 100 Go en 4G

L’opérateur virtuel de Vodafone, j’ai Mobile, a lancé une nouvelle promotion dédiée aux clients qui ont l’intention d’obtenir uniquement du Giga de trafic de données. Le faible coût a donc ajouté une nouvelle option aux quatre déjà fournies, mais dans ce cas, il ne fixe aucune condition pour procéder à l’activation. Par conséquent, tous les utilisateurs intéressés pourront demander la nouvelle carte SIM ho Mobile et obtenir la promotion du gestionnaire.

ho Mobile lance une nouvelle promotion: voici comment l’activer!

Les nouveaux clients de Mobile intéressés par l’activation de la nouvelle promotion ont la possibilité de la demander via le site officiel ou en se rendant dans l’un des points de vente du responsable. Au moment de l’achat, le gestionnaire demande une dépense initiale de 22,99 euros, qui comprend:

la nouvelle carte SIM, dont le coût est de 0,99 €.

activation, coûtant 9,99 euros.

la première recharge, égale à 13,99 euros, dont 12,99 euros seront utilisés pour le renouvellement de la promotion.

L’offre comprend des frais de renouvellement de seulement 12,99 € et vous permet de bien recevoir chaque mois 100 Go de trafic de données en 4G Basic. Il n’y a pas de frais supplémentaires, en fait chaque service et numéro payant est automatiquement bloqué par ho Mobile. De plus, il n’y a pas de contrainte à respecter, la désactivation du tarif peut donc avoir lieu à tout moment.

Dans le cas où vous souhaitez envoyer des SMS ou passer des appels, cependant, il y aura des frais de:

0,29 euros pour chaque SMS envoyé.

0,19 euros la minute en cas d’appels.

Veuillez noter que la promotion sera uniquement disponible jusqu’au 15 mai, mais une éventuelle prolongation par le gestionnaire ne peut être exclue.