Loyica peut-elle devenir la prochaine licorne de Dubaï dans le domaine des logiciels CRM?

La startup technologique basée à Dubaï, Loyica, cible les petits entrepreneurs et les PME qui ne peuvent pas se permettre une gestion de la relation client (CRM) des grands acteurs avec ses fonctionnalités flexibles et avancées et à une fraction du coût.

Le CRM est un outil pour gérer l’interaction d’une entreprise avec les clients actuels et potentiels et améliorer les relations commerciales. Il compile les données de différents canaux de communication tels que le site Web, le téléphone, les courriels, les plateformes de médias sociaux, les supports marketing et les entreprises en savoir plus sur leurs publics cibles pour mieux les servir.

Ali Homadi, PDG de Loyica, basé à Dubaï, a déclaré à TechRadar Middle East que les autres produits sur le marché sont si compliqués et c’est ce qui fait peur à tout le monde d’utiliser un CRM au Moyen-Orient.

«Les gens du Moyen-Orient veulent que tout soit simple, fonctionne bien et rapidement. Nous avons vu le plus grand écart du marché. Il n’y avait pas de produit local et il n’y a pas de soutien pour les startups et les PME pour les éduquer sur le système et les processus », a-t-il déclaré.

Commençant le voyage en 2016, le Homadi basé au Royaume-Uni, avec des racines profondes à Dubaï, a mis trois ans pour construire la première phase.

Après la deuxième année, il a donné le logiciel CRM – Saphyte – à ses amis, startups et familles pour obtenir leur avis et corriger les problèmes de dentition.

Il a ajouté que Dubaï a toujours les meilleures choses et que l’émirat sera un tremplin pour sa croissance.

«Il sera facile pour moi de me développer en Europe et dans le monde avec le succès de Dubaï. Nous sommes suffisamment confiants pour affronter les grands acteurs de l’industrie. Chacun a ses marchés cibles », a-t-il déclaré.

Les grands acteurs de l’espace CRM sont Salesforce, Adobe, Oracle, SAP, Microsoft, Slack et HubSpot.

Homadi a déclaré que ces grandes sociétés ne vendent pas seulement le logiciel, mais également les frais de mise en œuvre.

“Nous ne facturons pas de frais supplémentaires et sommes flexibles sur les processus et la personnalisation. Il est très facile de personnaliser les solutions et les champs en plusieurs couches et étapes sur notre logiciel et tous les processus peuvent être installés et mis en œuvre en deux jours. Pour la personnalisation, les grands acteurs doivent faire du codage mais dans notre logiciel, c’est dans la bibliothèque et les entreprises doivent simplement glisser-déposer », a-t-il déclaré.

Concentrez-vous sur les mégadonnées plutôt que sur l’IA

Par rapport à Zoho, qui cible également les startups et les PME dans l’espace CRM, est moins cher que Saphyte, mais Homadi affirme que son CRM offre beaucoup plus d’efficacité que Zoho.

Loyica facture 99 $ par utilisateur pour la suite et ils ont également 15 $ par utilisateur uniquement pour la collecte de données et la rédaction de notes.

«Souq.com a été acquis par Amazon et Careem a été acquis par Uber, mais derrière ces deux licornes technologiques, ils avaient un CRM connecté à leur entreprise et ce n’était pas seulement l’application frontale. Alors, pourquoi ne donnons-nous pas un CRM local pour gérer des entreprises aux EAU? De nombreuses sociétés de marketing aux EAU n’ont pas leur produit et l’externalisent à des tiers », a-t-il déclaré.

En outre, il a déclaré que les entreprises bénéficieront d’un soutien local sur le terrain et que ces grandes entreprises technologiques n’amusent pas les petites entreprises.

Homadi a fièrement déclaré avoir trois certifications ISO [quality management, business continuity management and information security management] et est audité par des auditeurs.

Loyica compte 1 000 utilisateurs pour son CRM aux EAU et en Europe.

«Nous nous développons de manière organique et mondiale. Notre objectif est d’avoir 10 000 clients des Émirats arabes unis cette année et d’ouvrir un bureau au Royaume-Uni ou en Australie l’année prochaine », a-t-il déclaré.

Lorsque l’IA gagne du terrain à l’échelle mondiale, Homadi n’est pas favorable à l’utilisation de l’IA dans ses systèmes.

«Ce que l’IA prédit, ce ne sont pas des données précises et exactes, mais nous utilisons l’analyse des mégadonnées. Nous voulons donner à nos clients des données précises et le big data est la prochaine grande chose, même si tout le monde se concentre sur l’IA. En tant qu’entreprise, l’accent devrait être mis sur les données et la façon de gérer les données pour apporter des informations significatives. Ils devraient travailler avec des données précises et réelles plutôt qu’avec des données prédites », a-t-il déclaré.

En outre, il a déclaré que les solutions CRM génèrent tellement de données utiles et aident à analyser des ensembles de données complexes qui prennent trop de temps à traiter les logiciels de traitement de données traditionnels, même avec l’aide d’une intervention humaine.

Selon McKinsey, les détaillants qui investissent dans les mégadonnées obtiennent un retour sur investissement (ROI) d’environ 15% à 20% de leurs investissements.

“Les entreprises peuvent prévoir un changement de trafic, réduire le taux de désabonnement des clients et encourager le comportement d’achat pour stimuler les ventes et les bénéfices”, a-t-il déclaré.

Malgré cela, Loyica utilise l’IA dans son logiciel pour se souvenir des outils utilisés par les clients.

Homadi ne se repose pas sur ses lauriers et construit un autre produit, l’un des modules axés sur l’ERP mais une solution complète de bout en bout, et sera lancé d’ici la fin de l’année pour aider les entreprises à devenir plus efficaces et à permettre la transformation leurs entreprises numériquement.

Il n’a pas donné plus de détails sur le produit et attend de lui donner un bon nom.

“Les deux produits peuvent être utilisés pour gérer les ventes, le marketing, le support, la gestion de projet, les ressources humaines et l’administration”, a-t-il déclaré.