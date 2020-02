LucasFil présente Star Wars: The High Republic

LucasFilm, producteur de l’univers de Star wars qui appartient à Disney, a un nouveau projet à portée de main. Ils préparent une nouvelle saga, «La Haute République », On ne sait pas encore si cela conduira à une série ou un film, donc pour l’instant nous n’aurons que des livres et des bandes dessinées qui couvriront cette intrigue.

La bande-annonce nous montre le scénario dans lequel se situe cette Haute République, deux cents ans avant la saga Skywalker, une époque dorée pour la République dans laquelle la paix et la justice régnaient grâce aux Jedi Knights, mais toujours il y a de grands dangers qui menacent cette tranquillité (qui ne serait pas Sith, car à ce moment il n’y aurait toujours pas de Sith actifs).

Ces menaces dépassent les limites que peut atteindre la République, il s’agit Nihil, un groupe qui a été comparé aux pirates de l’espace, et à en juger par l’art conceptuel qui a été publié, l’apparence des personnages est loin de tout ce que nous avons vu comme l’Empire ou le Premier Ordre.

«Star Wars: La Haute République présente les Jedi comme nous avons toujours voulu les voir, en véritables gardiens de la paix et de la justice. C’est un moment d’espoir et d’optimisme, lorsque le Jedi et la République Galactique sont à leur apogée. Mais, bien sûr, dans cette nouvelle ère glorieuse, quelque chose de mal approche », explique le directeur créatif de Lucasfilm, Michael Siglain.

«Cette initiative offrira aux jeunes et aux moins jeunes lecteurs un nouveau coin de la galaxie à explorer à travers des histoires riches et significatives. De plus, les lecteurs apprendront ce qui fait peur aux Jedi. Ce fut un âge d’or pour les Jedi, et aussi un temps d’expansion galactique dans la bordure extérieure. Attendez-vous donc à ce qu’il y ait de riches histoires d’exploration; tracer la galaxie, découvrir de nouvelles cultures et découvrir à quoi ressemblait la vie des pionniers de la Bordure Extérieure. C’est un scénario incroyable pour nos conteurs à jouer, à l’intérieur comme à l’extérieur de la publication, et nous avons hâte de voir la grande fiction qu’ils y construisent », avance le vice-président de Lucasfilm, contenu de franchise et stratégie James Waugh.

La première phase de ces livres sera présentée en août lors de la convention Star Wars à Anaheim et sera divisée en cinq:

Roman pour jeunes adultes: “Star Wars: The High Republic: Into the Dark”, par Claudia Gray

Roman de niveau intermédiaire: “Star Wars: La Haute République: un test de courage”, par Justina Ireland

Série de bandes dessinées IDW: «Star Wars: The High Republic Adventures», par Daniel José Older

Marvel Comics Series: “Star Wars: The High Republic”, par Cavan Scott

Roman pour adultes “Star Wars: La Haute République: la lumière des Jedi”, par Charles Soule