Lucifer 5 confirmé pour la cinquième saison: venir sur Netflix

Lucifer est une série télévisée américaine développée par Tom Kapinos et initialement produit sur Fox, la chaîne Sky. À ce jour, les utilisateurs qui prévoient de regarder ses épisodes peuvent le faire directement en diffusant la plate-forme en streaming Netflix. Composée de quatre saisons, la plateforme de streaming en ligne confirme enfin enfin l’arrivée de la cinquième.

Il y a déjà ceux en ligne qui font des prédictions et des hypothèses sur les connexes personnages, mais heureusement à travers certains Tweet vous pouvez en savoir plus. Ici, vous êtes révélé plus d’informations.

Lucifer 5 arrive sur Netflix: voici quelques informations sur les nouveaux épisodes

Les nouveaux épisodes de la cinquième saison de Lucifer sont confirmées et la vision est fournie exclusivement et en première vue sur la plateforme de streaming en ligne la plus célèbre au monde, Netflix. L’incroyable succès qu’il a connu Tom Kapinos avec les quatre premières saisons, cela a conduit les fans à publier en ligne certaines de leurs suppositions et prédictions.

Selon ce qui se dit sur le net, le créateur du série télévisée il prévoit de diviser cette nouvelle saison en deux parties afin de lancer une première partie directement cette année, tandis que le second pourrait également être lancé en 2021. D’autres rumeurs révèlent cependant que les épisodes pourraient être huit / neuf et d’une durée de 40/50 minutes comme la saison précédente; cependant, rien n’est certain, sauf un tweet publié par la production sur gazouillement avec lequel ils révèlent les noms des prochains épisodes:

Mec diable vraiment triste« ;

“Lucifer! Lucifer! Lucifer!« ;

“Diablo« ;

“Quel poulet?« ;

“Détective Amenadiel« ;

“BluBallz« ;

“Notre Mojo« ;

“expurgée« ;

“Bloody Celestial Karaoke Jam».