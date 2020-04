Lucifer 5 est prêt pour le lancement avec une première partie: nouvelles sur l’intrigue

La cinquième saison de Lucifer arrivera sur Netflix à temps selon certaines sources même si le tournage se terminera lorsque la situation actuelle provoquée par le Coronavirus le permettra. Très probablement, les épisodes de la première partie seront diffusés car ils ont déjà été enregistrés, tandis que la deuxième partie sera diffusée plus tard, car il manque une partie de l’épisode final.

Pour révéler plus de détails sur les personnages, c’est l’actrice qui dans la série télévisée joue le personnage du bras droit de Lucifer, Mazikeen. Voici toutes les déclarations annoncées lors d’une interview.

Lucifer 5 s’apprête à atterrir sur Netflix: voici les avancées sur les nouveaux épisodes

Lesley Ann-Brandt a révélé plus de détails sur le scénario de la cinquième saison de Lucifer en se concentrant davantage sur son caractère et celui de son bras droit, Lucifer. Sur le caractère de Mazikeen a déclaré: «Mazikeen a le cœur brisé et pour cette raison, elle est beaucoup plus concentrée sur son travail dans ces épisodes. Nous la voyons beaucoup avec Chloé, car leurs histoires sont le reflet de l’autre. Ils apprennent beaucoup en se comparant à de vrais amis. Eve revient et il y a un peu de drame. ” Il a également dit quelque chose sur le caractère de Lucifer: «Ils seront toujours à égalité. Ils ont traversé beaucoup de choses et il y a une scène particulière qui est à la fois drôle et déchirante, mais grisante pour les fans qui aspirent à voir Maze et Lucifer comme les jeunes versions d’eux-mêmes. “

Enfin, Ann Brandt il a également exprimé son opinion sur la décision de suspendre temporairement la fusillade: