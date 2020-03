Lucifer 5 officiel sur Netflix mais déjà préparé pour Lucifer 6

La plateforme de streaming en ligne Netflix il a fait son pacte avec le diable en introduisant la série télévisée américaine à son catalogue Lucifer. Une fiction incroyablement réussie qui a suscité l’intérêt de millions de téléspectateurs qui n’attendent rien de plus que l’arrivée de la cinquième saison.

Il y a quelques semaines, des fans de mauvais goût ont salué la nouvelle de la saison dernière en arrivant sur Netflix, la cinquième. Le jeune acteur a annoncé la nouvelle Tom Ellis qui dans la série télévisée joue le personnage principal, Lucifer Morningstar. Apparemment, cependant, les choses ont changé au cours des dernières heures, car plusieurs rumeurs annoncent un nouvel accord de l’acteur Ellis pour une sixième saison potentielle. Voici tous les détails dans le paragraphe ci-dessous.

Lucifer 6: la cinquième saison n’est peut-être pas la dernière, voici l’actualité

Les rumeurs qui viennent d’être annoncées proviennent de TVLine. Selon les nouvelles, Tom Ellis s’est associé à la plate-forme de streaming en ligne et à Warner Bros Television pour rejouer le rôle de Lucifer dans une sixième saison potentielle.

Apparemment, le d’excellents résultats d’écoute ont permis un encouragement supplémentaire pour continuer à raconter cette histoire fascinante et originale. Quoi qu’il en soit, ni Netflix ni Warner Bros. Television ont confirmé ces derniers communiqués de presse, mais selon certaines rumeurs de couloir, ces confirmations pourraient venir après l’annonce de la date de sortie officielle de la cinquième saison. N’oubliez pas que je nouveaux épisodes ils sont fournis en exclusivité et en première vue dans le catalogue du géant du streaming le plus célèbre au monde, Netflix.