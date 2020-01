Lucifer 5 sera fait, voici la date de lancement des nouveaux épisodes

Lucifer 5 se produira si, en mai 2018, beaucoup d’entre nous avaient pensé qu’avec le retour de Tom Ellis (alias Lucifer dans la série) dans les Enfers était le signal clair de la fin de la série, Netflix a étonné tout le monde en en annonçant un cinquième saison.

La nouvelle, nous l’avouons, nous a légèrement déplacés, depuis l’histoire de Lucifer semble être décidément troublé et controversé, pensez en fait que plus tard 3 saisons produit sur Sky, déjà le quatrième ça avait été une aubaine pour moi ventilateur avec l’acquisition par Netflix des droits de production. Les épisodes publiés avaient été relativement peu nombreux, une sorte de “contenu” pour ceux qui l’ont toujours suivi et apprécié, un personnage qui est aussi vraiment controversé et unique en son genre (interprétation magistrale de Tom Ellis, visionnage avec audio original recommandé).

Lucifer 5 sera fait: c’est là qu’il sortira

Nous ne savons toujours pas avec quoi le problème sera réellement traité cinquième saison, comme l’a dit le quatrième s’est terminé avec le retour de Lucifer aux Enfers, mais on parle même de l’arrivée (enfin on oserait dire) du personnage Dieu, le Père très “détesté” viendra sur Terre, après une apparition éphémère (et très douteuse) dans un épisode où un stage prétendait être Dieu.

la directeur dernier 5 juin confirmé pour rester montage les épisodes de la série, Tom Ellis a tout annoncé avec un tweet sans équivoque: «A bientôt en enfer! “. Il ne fait aucun doute que Lucifer 5 arrivera sur Netflix dans un délai très court, le date officielle nous ne le savons pas, mais des rumeurs parlent déjà de Mai 2020.