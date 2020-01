L’UE a ciblé les technologies de reconnaissance faciale

Apparemment, leUnion européenne une technologie particulière est actuellement en cours de concentration et a pris de plus en plus d’importance ces dernières années. C’est une technologie de plus en plus répandue, en particulier les smartphones. C’est évidemment un nouveau potentiel menace pour la vie privée d’utilisateurs. Toute nouvelle technologie qui devient une utilisation et une consommation de masse devient souvent un danger potentiel. Pour cette raison, l’UE a décidé d’essayer d’agir rapidement en remettant en cause reconnaissance faciale.

Le patch temporaire que les autorités semblent vouloir mettre avant d’atteindre une connaissance plus large et “d’imposer une interdiction de l’utilisation de la reconnaissance faciale par les acteurs publics ou privés dans les espaces publics”. Ceci est un extrait d’un document divulgué de la Commission européenne sur laintelligence artificielle. Cette période temporaire insaisissable pourrait commencer trois ans et même cinq derniers.

L’Union européenne et la reconnaissance faciale

C’est une période particulièrement longue qui pourrait également affecter des possibilités qui n’y sont pour rien. Pour cette raison, ils étudient également toutes exceptions. De nombreux aspects inquiètent la commission. En plus de la confidentialité, cela vient à la fin de autres données pouvant être volées par des attaquants pour ensuite être utilisé à d’autres fins, vous regardez d’un œil soupçonneux système de notation sociale du gouvernement chinois.

Ce dernier est considéré comme un forme de contrôle particulièrement dystopique. En fait, être reconnu en permanence par un logiciel lors de la marche dans les rues est quelque chose de dérangeant. Dans tous les cas, le discussion sur une mesure possible, il y aura en février.