L’UE envisage un chargeur commun obligatoire pour les smartphones, ouvrant la voie à la domination USB-C

L’Union européenne tiendra bientôt un vote pour décider si elle appliquera un connecteur de charge universel obligatoire pour tous les smartphones et autres petits appareils électroniques similaires. Les arguments en faveur de la nouvelle législation comprennent une réduction des déchets électroniques et une facturation facile et interopérable pour les utilisateurs finaux. L’introduction de l’USB Type-C a dynamisé les pourparlers de normalisation car il intègre de nombreux avantages (réversibilité de la connexion, taux de transmission des données et vitesses de charge) utilisés pour justifier l’existence de connecteurs de charge propriétaires.

Une initiative similaire, introduite pour la première fois en 2014, différait en ce que la conformité était entièrement volontaire. Il a également permis la vente continue de téléphones avec des connecteurs propriétaires à condition qu’ils utilisent un port USB standard pour se connecter à un adaptateur de charge. De nombreux partisans du nouveau règlement ont fait valoir que le caractère volontaire des mesures précédentes s’était révélé inefficace. Bien que le libellé final du projet de loi n’ait pas encore été approuvé, les premiers rapports indiquent que l’UE envisage cette fois-ci une mise en conformité obligatoire.

Une majorité de membres votants a approuvé un premier projet de loi, mais celui-ci doit encore recevoir l’approbation finale du Conseil de l’UE lors d’une prochaine réunion. S’il est finalisé, cela pourrait être un clou de plus dans le cercueil de Micro-USB. Un opposant notable à cette poussée de normalisation est Apple, qui continue d’utiliser son connecteur Lightning propriétaire sur l’iPhone.