L’UE veut que Netflix rétrograde sa qualité de streaming, et c’est une excellente nouvelle – .

L’Union européenne a demandé à Netflix de déclasser la qualité de ses flux vidéo en SD pour réduire la pression sur les réseaux.

Plus de personnes dans l’UE restent à la maison à cause du coronavirus, et elles consomment plus de contenu en ligne, que ce soit en raison du travail à domicile, des devoirs ou des divertissements.

Netflix n’est pas le seul service à connaître une augmentation d’activité, avec WhatsApp et Messenger de Facebook qui ont plus que doublé leurs niveaux de trafic habituels.

MISE À JOUR: Netflix a accepté de réduire la qualité de son contenu en streaming en Europe pour aider à réduire la pression sur les réseaux de la région. “À la suite des discussions entre le commissaire Thierry Breton et Reed Hastings – et compte tenu des défis extraordinaires soulevés par le coronavirus – Netflix a décidé de commencer à réduire les débits binaires dans tous nos flux en Europe pendant 30 jours”, a déclaré un porte-parole de Netflix dans un communiqué.

PLUS TÔT: Partout dans le monde, les gouvernements ont déclaré des urgences nationales et institué divers types de mesures destinées à imposer une distanciation sociale, car les systèmes médicaux ont besoin de temps pour faire face à l’afflux potentiellement massif de patients COVID-19. Le traitement est possible mais peut nécessiter des soins intensifs pour certains patients, y compris l’accès à des respirateurs pour aider à respirer. Il s’avère que le fait d’avoir trop de personnes s’isolant à la maison peut avoir un effet secondaire inattendu, du moins dans l’Union européenne. Les autorités ont déjà demandé à Netflix de réduire la qualité de la diffusion de films car les réseaux sont soumis à une pression accrue. Bien que vous puissiez être ennuyé de voir vos flux 4K ou Full HD rétrogradés en qualité SD, la demande de l’UE comporte une doublure argentée qui pourrait ne pas être immédiatement évidente.

Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré sur Twitter qu’il avait eu des discussions avec le PDG de Netflix, Reed Hastings, sur le ralentissement des flux Netflix dans la région.

Il a rappelé aux gens que battre COVID-19 nécessite de l’isolement et que le télétravail et le streaming peuvent beaucoup aider. Cependant, il a ajouté que les infrastructures pourraient être mises à rude épreuve car plus de personnes restent à la maison pendant des périodes plus longues. Le passage à la SD est logique, car il pourrait libérer de la bande passante dans les zones où les communautés n’ont pas accès à des vitesses de données rapides.

“Le commissaire Breton a raison de souligner l’importance de garantir le bon fonctionnement d’Internet en cette période critique”, a déclaré un porte-parole de Netflix à CNN Business. “Nous nous concentrons sur l’efficacité du réseau depuis de nombreuses années, notamment en fournissant gratuitement notre service de connexion ouverte aux entreprises de télécommunications.”

Netflix n’est pas la seule entreprise à voir des pics de trafic au cours de cette période. Facebook a confirmé mercredi que la pandémie livrait de «grosses poussées» de trafic à certains de ses services. Mark Zuckerberg a déclaré aux journalistes que l’augmentation de la demande est “bien au-delà”, même du grand pic annuel observé la veille du nouvel an. Les appels vocaux et vidéo sur WhatsApp et Messenger sont plus du double des niveaux normaux.

Par ailleurs, Vodafone a indiqué que l’utilisation d’Internet augmentait jusqu’à 50% dans certains pays à la suite de diverses mesures anti-coronavirus dans les pays de l’UE. Jeudi, la Commission européenne a conseillé aux fournisseurs de télécommunications de ne pas discriminer les fournisseurs de contenu pendant cette crise:

Les opérateurs sont autorisés à appliquer des mesures exceptionnelles de gestion du trafic, notamment pour éviter une congestion imminente du réseau et pour atténuer les effets d’une congestion exceptionnelle ou temporaire du réseau. Cela doit être fait sans discrimination de fournisseurs de contenu individuels.

Comme je l’ai déjà dit, tout cela est positif. Si les fournisseurs de services Internet et d’autres entreprises voient tout ce trafic supplémentaire, cela signifie que de plus en plus de personnes restent à la maison comme indiqué en Europe, une région qui est maintenant au centre de la pandémie. Plus il y aura de personnes à la maison, plus il sera facile pour les hôpitaux de vaincre le coronavirus et plus tôt la vie pourrait redevenir normale.

En d’autres termes, que vous soyez en Europe ou ailleurs, vous voudrez peut-être envisager de diffuser des émissions en SD, même si vous payez pour une meilleure qualité.

