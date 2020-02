LumaFusion 2.2 rend l’export FCPXML Final Cut Pro X disponible .

Les fichiers d’exportation FCPXML sont des packages zippés spéciaux (fichiers .zip) qui contiennent les données de la chronologie et peuvent également contenir les supports nécessaires pour que le projet puisse être édité davantage sur Final Cut Pro X sur Mac.

Les fichiers FCPXML contiennent donc tout ce dont vous avez besoin, à la fois des données de chronologie et les fichiers multimédias réels, pour démarrer sur Final Cut Pro X. Une fois qu’un FCPXML est exporté vers votre Mac – j’ai utilisé AirDrop, mais vous pouvez utiliser tout autre moyen pour faciliter le transfert – vous pouvez importer le fichier via Final Cut Pro X.

Exportation d’un projet LumaFusion vers Final Cut Pro X

La première étape consiste à créer un nouveau projet dans LumaFusion. Ensuite, il suffit d’appuyer sur le bouton Exporter et de sélectionner Package de projet XML dans la liste des options.

LumaFusion vous demandera ensuite la destination de l’archive, qui peut être l’application Fichiers, AirDrop ou une autre destination d’application.

Une fois que vous avez sélectionné votre destination, vous pouvez choisir d’inclure le support original complet, ce qui agrandira le fichier zip en fonction de la quantité de support d’origine dont vous disposez et de la qualité de ce support. LumaFusion vous fournira une taille de fichier estimée de l’archive.

Alternativement, vous pouvez choisir d’inclure uniquement les médias découpés, qui incluent uniquement les médias trouvés dans la chronologie, et non le clip complet. Cela économisera de l’espace de stockage, mais cela signifie que vous aurez moins de flexibilité pour resynchroniser les clips en post dans Final Cut Pro X.

La dernière étape consiste à donner un nom à votre exportation et à l’envoyer à sa destination. Dans cet exemple, j’ai utilisé AirDrop pour envoyer l’archive directement sur mon Mac.

Une fois sur votre Mac, il suffit d’importer l’archive dans une bibliothèque existante. Le projet et les fichiers multimédias seront automatiquement créés et liés, si vous suivez les instructions décrites dans le guide de référence susmentionné.

La fréquence d’images que vous désignez dans votre projet LumaFusion est la même fréquence d’images que vous devez configurer dans votre projet Final Cut Pro X. LumaTouch recommande de définir la fréquence d’images de votre projet avant l’importation pour éviter le rendu.

Il est également important de savoir que, puisque Final Cut Pro X et LumaFusion sont deux applications distinctes, tout ne sera pas transféré 1: 1 sur le bureau. Par conséquent, le guide de référence 2.2 passe en revue le type de support pouvant être relié et le type de fonctionnalités qui seront transférées vers Final Cut Pro X lors de l’exportation. Par exemple, les effets audio ne seront pas transférés lors de l’exportation.

Cela ne veut pas dire que vos projets LumaFusion doivent être rudimentaires pour pouvoir exporter correctement vers FCP X, il vous suffit de vous familiariser avec les types de fonctionnalités transférées et celles qui ne le sont pas.

Si vous êtes un éditeur vidéo, ou même si vous vous lancez de temps en temps dans le montage vidéo, vous vous devez d’essayer LumaFusion. Même avant le support FCPXML, cette application était l’une des applications les plus impressionnantes de l’App Store.

Avec la version 2.2, LumaTouch a livré l’une de ses nouvelles fonctionnalités les plus attendues pour permettre aux utilisateurs de continuer à travailler sur des projets sur leur Mac. Bien qu’il serait formidable d’avoir un jour une version officielle de Final Cut Pro X sur l’iPad, LumaFusion fait un excellent travail de restauration pour les éditeurs vidéo mobiles.

La prise en charge de FCPXML est un achat intégré de 19,99 $ via LumaFusion 2.2, et cela pourrait valoir la peine si vous aimez l’idée de commencer vos modifications sur LumaFusion sur le terrain et de terminer ces modifications sur le bureau. Ce n’est pas parfait, mais c’est de loin la meilleure option disponible pour les monteurs vidéo qui ont besoin d’une telle solution.

Qu’est-ce que tu penses? Décrochez ci-dessous dans les commentaires avec vos pensées.