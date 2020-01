L’un des derniers mystères restants de Galaxy Z Flip de Samsung vient de fuir – .

Le clamshell pliable Galaxy Z Flip pourrait s’avérer être le premier téléphone pliable Samsung que vous voudrez réellement acheter. Le téléphone aura un encombrement beaucoup plus petit que le Galaxy Fold, et il devrait être plus durable que le premier téléphone pliable de Samsung. Le combiné devrait comporter une véritable couche de verre sur le dessus de l’écran OLED plutôt que du plastique, ce qui augmentera sa durabilité. Pour rappel, l’écran en polymère du Galaxy Fold est beaucoup plus fragile que les autres téléphones, et Motorola vient de rappeler à ses clients que la coque Razr est également livrée avec un écran en plastique susceptible d’être endommagé accidentellement.

Contrairement au Razr, qui fonctionne sur un processeur milieu de gamme, le Galaxy Z Flip aura une puce Qualcomm haut de gamme à l’intérieur, correspondant aux performances des combinés phares de l’année dernière. De plus, le Z Flip devrait être nettement moins cher que le Fold, et encore plus abordable que le Razr – le prix commence à 1400 $, selon les rumeurs. Presque tout ce qu’il y a à savoir sur le nouveau smartphone pliable passionnant de Samsung a déjà coulé, et maintenant l’un des derniers mystères restants vient d’être gâté.

Les choix de couleurs devraient être le moindre de vos soucis lors de l’achat d’un nouveau smartphone, mais au cas où c’est quelque chose qui compte vraiment pour vous, alors vous devez savoir que le Z Flip est censé être lancé avec plusieurs options le mois prochain. Les informations obtenues par SamMobile indiquent que le Galaxy Z Flip sera disponible en or, noir, violet et argent au lancement. Au moins une couleur devrait avoir un motif “semblable à un ballon de football”, bien que l’on ne sache pas exactement à quoi cela pourrait ressembler. Selon des rapports précédents, le téléphone serait lancé en bleu, rouge et rose en Corée du Sud.

Compte tenu de la façon dont Samsung fait les choses, nous devrions également nous attendre à ce que d’autres couleurs pour le Z Flip soient publiées sur toute la ligne. La société actualise généralement les options de couleur pour ses appareils phares quelques mois après leur première sortie. Cela arrive souvent avec les lignes Galaxy S et Note, mais le Galaxy Z Flip est également considéré comme un appareil phare qui pourrait recevoir le même traitement.

Samsung dévoilera toutes les options de couleurs initiales le 11 février, lorsque le téléphone sera dévoilé lors de la première conférence de presse Unpacked de 2020. Le Galaxy Z Flip devrait ensuite être mis en vente quelques jours plus tard le jour de la Saint-Valentin, février 14e.

Source de l’image: Eric Risberg / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.