L’un des jeux Nintendo Switch les plus populaires est en vente à son prix le plus bas – .

Si vous possédez une Nintendo Switch et que vous cherchiez de nouveaux jeux à jouer pour raviver votre histoire d’amour avec la formidable console convertible de Nintendo, aujourd’hui est définitivement votre jour de chance. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez des remises importantes disponibles sur des tonnes de jeux Switch les plus vendus. Vous pouvez tous les trouver ici sur Amazon, mais quelques exemples incluent:

Ce sont en effet des offres formidables sur des jeux qui sont tous géniaux à jouer, et des économies allant jusqu’à 40 $ sur des jeux populaires ne sont rien à se moquer. Cela dit, il y a un accord de jeu en particulier que vous devez vérifier dès maintenant.

Plusieurs des titres ci-dessus sont des best-sellers populaires, mais ils ont tendance à être mis en vente assez fréquemment. Fire Emblem: Three Houses pour Nintendo Switch, en revanche, n’est pas souvent en vente. À l’heure actuelle, ce jeu super populaire est en vente dès maintenant pour 44,99 $, ce qui est un creux historique. Il ne fait aucun doute dans notre esprit qu’il s’agit du meilleur jeu de RPG au tour par tour disponible pour Nintendo’s Switch, et nous ne savons pas quand il sera à nouveau en vente aussi bon marché. Si vous n’en avez pas déjà une copie, vérifiez-la.

Voici la description de la page du produit:

La guerre arrive sur le continent de Fódlan. Ici, l’ordre est maintenu par l’église de Seiros, qui abrite la prestigieuse Académie des officiers au sein de son siège. Vous êtes invités à enseigner l’une de ses trois puissantes maisons, chacune composée d’étudiants débordants de personnalité et représentés par un royal de l’un des trois territoires. En tant que professeur, vous devez mener vos étudiants dans leur vie académique et dans des batailles de RPG tactiques au tour par tour avec de nouveaux rebondissements stratégiques à surmonter. Quelle maison et quel chemin choisirez-vous?

Le jeu présente le gameplay raffiné pour lequel la franchise Fire Emblem ™ est connue. Commandez un groupe de guerriers pour se déplacer et combattre sur un champ de bataille basé sur une grille et, pour la première fois dans l’histoire de la série, affectez des bataillons de troupes pour soutenir des unités individuelles au combat. En tant que professeur, vous êtes chargé d’enseigner à vos étudiants et d’améliorer leurs compétences dans leur vie académique et au combat. Il peut s’agir de missions scolaires, mais les enjeux sont bien réels. La vie de vos élèves dépend de votre leadership. C’est à vous de guider chacun d’eux, afin qu’ils puissent manier une variété d’armes, maîtriser l’étude de la magie et acquérir des compétences spéciales telles que l’équitation. Mais être professeur est plus que commander des armées. Parcourez librement le monastère Garreg Mach et l’académie qui s’y trouve, tout en interagissant avec des étudiants talentueux pour établir des relations et recueillir des informations. Après avoir rencontré une fille énigmatique nommée Sothis… vous vous rendrez compte qu’elle n’apparaît que dans votre esprit. Quels autres mystères vous attendent?

Source de l’image: James Sheppard / Future Publishing / Shutterstock

