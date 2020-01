L’un des meilleurs téléviseurs OLED arrive enfin aux États-Unis

Aux États-Unis, nous pouvons obtenir des téléviseurs OLED auprès de deux sociétés: LG et Sony. Ils offrent une excellente qualité, mais nous laissent des options limitées et sont toujours chers. Cela est sur le point de changer, car Funai vient de montrer des téléviseurs OLED de marque Phillips au CES 2020.

En particulier, Funai a présenté des téléviseurs OLED de la série Philips OLED 804. Alors, qu’est-ce qui est excitant à ce sujet? D’une part, ce sont des téléviseurs cinq étoiles dans notre livre. Ce n’est pas inhabituel non plus avec les téléviseurs OLED de Philips, car un rapide retour en arrière montre que les Philips OLED 803 et Philips OLED + 984 obtiennent des notes parfaites dans nos critiques.

Ce qui est proposé

La série Philips OLED 804 comprend les derniers panneaux OLED de Funai. En plus des rapports de contraste déjà excellents offerts par la technologie d’affichage OLED et de la résolution 4K nette, ces téléviseurs offrent de nombreuses options HDR avec prise en charge des formats Dolby Vision, HDR10 et HDR10 +. Ils incluent également le décodage audio Dolby Atmos et fonctionnent sur Android TV pour un accès immédiat à vos services de streaming préférés.

Les téléviseurs incluent le processeur P5 de 3ème génération, qui fait un excellent travail de mise à niveau du contenu HD standard pour apparaître en haute résolution. Il offre également un ajustement HDR convaincant au contenu SDR.

Ils ont également une fonctionnalité unique qui les distingue du pack. Philips Ambilight diffuse des lumières colorées à l’arrière de votre téléviseur qui correspondent à certaines des couleurs présentes sur l’écran. Cette fonctionnalité n’est peut-être pas pour tout le monde, mais l’éclairage ambiant coloré qu’il fournit derrière votre téléviseur peut affecter positivement l’expérience de visionnement dans notre expérience, et peut même aider vos yeux lorsque vous regardez du contenu lumineux dans un environnement sombre. Si vous avez un éclairage Philips Hue dans votre maison, vous pouvez également le synchroniser avec le téléviseur. Vous pouvez en savoir plus sur Ambilight ici.

Ce sont toutes de bonnes nouvelles pour les acheteurs du marché des téléviseurs OLED, car Philips et Funai sont à l’origine de véritables options qui vous donneront plus de choix que LG et Sony. Cependant, les téléviseurs OLED de Philips tombent toujours dans le stade de plus de 1 000 $.

Heureusement, des options OLED moins chères pourraient également arriver cette année. Les téléviseurs OLED de Vizio arrivent et OLED pourrait être concurrencé par les téléviseurs Mini-LED TCL série 6.

