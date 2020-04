L’un des plus grands changements de conception de l’iPhone 12 vient de fuir – .

Un leaker qui a révélé jusqu’à présent plusieurs secrets d’Apple, y compris la date de sortie de l’iPhone SE, a partagé sur Twitter des images montrant le design de l’iPhone 12.

Les illustrations de conception révèlent l’un des changements les plus importants apportés à la série iPhone 12.

Le nouvel iPhone sera censé comporter une encoche Face ID plus petite en haut, car le haut-parleur sera déplacé vers le haut.

La série iPhone 12 arborera un tout nouveau design, ont déclaré plusieurs fuyards au cours de plusieurs mois. Le téléphone ressemblera plus à l’iPad Pro et à l’iPhone 5 qu’aux conceptions de l’iPhone 6 et de l’iPhone X que nous avons vues ces dernières années, ont déclaré ces fuites. L’iPhone 12 aura un châssis avec des côtés plats, et le téléphone obtient également un écran entièrement plat. Il y a quelques jours à peine, nous avons vu la prétendue fuite de la conception de l’iPhone 12 qui révélait, entre autres, que le nouveau combiné aurait des lunettes encore plus petites qu’auparavant. La seule chose qui ne va pas disparaître cette année est l’encoche Face ID qui se trouve en haut de chaque iPhone lancé depuis l’iPhone X, à l’exception de l’iPhone SE. Cependant, cette encoche devient de plus en plus petite, et un fuyard bien connu vient de publier des schémas pour le changement massif de conception de l’encoche.

Jon Prosser est la source en question, un YouTuber qui a été le premier à révéler les prix exorbitants du Galaxy S20 avant le lancement du téléphone à la mi-février. Depuis lors, Prosser a partagé une variété de scoops liés à Apple sur Twitter et YouTube, culminant avec sa fuite la plus importante à ce jour, l’iPhone SE. À la grande consternation des autres, Prosser a découvert il y a quelques semaines des détails sur la date de lancement de l’iPhone SE auprès de sources Apple et a partagé ces informations avec le monde.

Il n’est pas surprenant de voir Prosser continuer à divulguer des informations liées à Apple. Après tout, il a taquiné lors d’un récent podcast qu’il avait à portée de main des détails supplémentaires sur les produits Apple non publiés. Lundi, il a posté une image d’un prétendu document de conception de l’iPhone 12, ainsi qu’un rendu (ci-dessus) qui l’explique mieux – nous examinons l’encoche de l’iPhone 12:

L’encoche abritera toujours un grand nombre de composants permettant la reconnaissance faciale 3D, qui sont placés à côté de la caméra FaceTime standard. Voici la conception d’encoche actuelle qu’Apple partageait en septembre 2017 lors du dévoilement de l’iPhone X:

Un changement important concerne l’enceinte avant. Le haut-parleur se trouve en plein milieu de l’encoche, mais il se déplacera vers le cadre supérieur du téléphone si la fuite de Prosser est exacte. Le microphone sera assis à côté du haut-parleur.

Dans un tweet séparé, Prosser a déclaré que l’iPhone 12 n’obtiendrait pas de connecteur intelligent, qui figurait dans la fuite de conception la plus récente de l’iPhone 12. Il a déclaré que le connecteur intelligent pourrait être présent sur une future version d’iPhone et qu’il pourrait être utilisé pour charger un appareil sans port. De plus, l’iPhone 12 ne reçoit pas de support crayon selon lui:

Pas de connecteur intelligent sur l’iPhone 12. Il ne fait aucun doute que ce sera sur un futur prototype – mais il sera utilisé pour charger sur un iPhone sans port. Certainement pas de support Apple Pencil. – Jon Prosser (@jon_prosser) 19 avril 2020

Prosser n’est pas le seul à affirmer que le haut-parleur de l’iPhone 12 se trouve à l’intérieur du fin cadre en haut du téléphone. Une personne qui s’appelle @ L0vetodream sur Twitter qualifie l’orateur de «récepteur caché».

Le même haut-parleur a publié une image avec un exemple de tels haut-parleurs sur les appareils Android dotés d’un affichage à trous:

Le leaker chinois et Prosser ont déclaré dans le passé que l’iPhone 12 serait disponible en quatre tailles distinctes, confirmant apparemment une fuite de Ming-Chi Kuo. Les deux ont également déclaré que l’iPhone 12 pourrait être retardé.

Apple devrait dévoiler la série iPhone 12 à la mi-septembre, mais certaines versions pourraient être retardées de quelques semaines à quelques mois en raison de la crise de santé actuelle des coronavirus.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

