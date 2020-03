L’un des plus gros problèmes de Pixel 4 sera enfin résolu par Google – .

Des critiques négatives à la baisse des ventes de matériel, le Pixel 4 n’a pas été un succès retentissant pour Google. Aucun des téléphones phares de Google n’a atteint le niveau de l’iPhone ou du Galaxy S, mais le consensus était que le Pixel 4 était l’effort le plus décevant de Google à ce jour. Une grande partie de cette déception provient des innombrables problèmes avec lesquels le téléphone a été livré, mais il semble qu’au moins l’un d’entre eux va enfin être corrigé.

L’une des améliorations notables du Pixel 4 était le déverrouillage du visage, qui est similaire au système de sécurité Face ID d’Apple. La fonctionnalité fonctionne comme annoncé, mais le problème est qu’il est toujours possible de déverrouiller le téléphone avec votre visage même si vos yeux sont fermés. Le Face ID d’Apple est «attentif», ce qui signifie que le téléphone doit voir vos yeux avant de le déverrouiller. Le déverrouillage du visage, en revanche, fonctionne même si vous dormez.

La bonne nouvelle est que, comme le rapporte Android Police, si vous recherchez «yeux» dans les paramètres de Pixel 4, vous verrez une nouvelle option qui dit «Exiger que les yeux soient ouverts: pour déverrouiller le téléphone, vos yeux doivent être ouverts. ” Google a déclaré qu’il travaillait sur ce paramètre il y a des mois, mais il semble qu’il pourrait enfin être prêt pour les heures de grande écoute.

Malheureusement, même si le paramètre peut être trouvé sur les téléphones Pixel 4, il ne peut pas encore être activé. Si vous accédez aux paramètres de déverrouillage du visage, vous ne verrez rien d’exiger que vos yeux soient ouverts.

Comme le note la police Android, ce même paramètre a été observé lors des premières fuites du Pixel 4, mais était mystérieusement absent lors de l’expédition du téléphone. Espérons qu’il sera mis en ligne dans les prochaines semaines.

Source de l’image: Zach Epstein, .

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.