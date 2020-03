L’un des plus vieux méchants de Marvel est de retour (avec une nouvelle tournure)

Avertissement: SPOILERS pour Black Panther et les agents de Wakanda

Les agents de Black Panther de Wakanda voulaient juste une pause. Au lieu de cela, les héros se retrouvent assiégés par des dragons de tous côtés. Finalement, le petit Broo trouve la cause de l’attaque – une pinte de même taille Fin Fang Foom!

La gamme Agents of Wakanda est composée de Ka-Zar, Okoye, American Eagle, Mockingbird, Gorilla Man, Fat Cobra et Broo susmentionné. Après s’être associé à Deadpool pour arrêter une usine de mecha, le R&R de l’équipe sort par la fenêtre lorsque des dragons cracheurs de feu attaquent. Avec Black Panther et Okoye s’occupant des affaires à Wakanda, l’équipe est à court de personnel et à peine équipée pour gérer cette intrusion. Broo tente de communiquer avec les créatures, qui accusent l’équipe d’héberger un traître. Perplexe devant cette accusation, Broo trouve le soi-disant traître – le dragon autrefois puissant Fin Fang Foom, se cachant dans une poubelle et se faisant appeler “Fin Fang Fool”.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: les agents de Wakanda peuvent-ils travailler dans le MCU?

Fin Fang Foom est apparu pour la première fois dans Strange Tales # 89 en 1961. Éveillé à l’origine dans un pays asiatique envahi pendant la guerre froide, Fin Fang Foom s’est finalement révélé être un être étranger. En tant que dragon massif, Fin Fang Foom est apparu à la fois comme un allié et un ennemi des héros de l’univers Marvel, faisant souvent équipe avec des Avengers ou des Fantastic Four autant de fois qu’il les a combattus. Récemment, il faisait partie des monstres invoqués par Kei Kawade lors du scénario Monsters Unleashed.

Juste comment et pourquoi Fin Fang Foom a été rétréci si petit qu’il pouvait se cacher dans une poubelle reste un mystère, mais étant donné qu’il s’appelle un “Fin Fang Fool”, il est probable que la condition était en quelque sorte sa faute. La race extraterrestre des Makluans dont Fin Fang Foom est originaire était des métamorphes, il est donc possible que Fin Fang Foom se rétrécisse intentionnellement pour se cacher de ses attaquants. Fin Fang Foom lui-même a même été réhabilité lorsqu’il a été privé de ses pouvoirs et de son apparence et a ouvert un restaurant chinois dans le bâtiment Baxter de tous les endroits. Alors que la force Makluan Fin Fang Foom est arrivée sur Terre avec sont morts depuis longtemps, l’apparition de dragons distinctement semblables à Foom à sa recherche pourrait indiquer leur retour – et peut-être, un renouvellement de leurs intentions originales de conquête du monde.

La meilleure question est de savoir ce que les agents de Wakanda feront une fois qu’ils auront découvert le passager clandestin de leur quartier général. Les agents se battent actuellement contre les dragons – malgré que American Eagle ait presque été mangé par l’un d’eux. Dans l’état actuel des choses, il ne semble pas que Fin Fang Foom ait engendré beaucoup de raisons pour les agents de le protéger, malgré son apparence pathétique. Pourtant, il est probable qu’il se passe plus que de rencontrer l’œil, et la façon dont les agents démêler l’intrigue pourrait faire une histoire amusante. De plus, qui ne veut pas Fin Fang Foom de toute taille pour rejoindre les Agents de Wakanda?

Plus: Le vengeur le plus puissant de Marvel est enfin de retour

The Witcher revient dans une nouvelle aventure de massacre de monstres