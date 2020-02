l’un des points forts d’un marché des tablettes en baisse

Les chercheurs n’ont pas expliqué pourquoi le monde des tablettes s’était contracté tout au long de l’année, mais les statistiques du quatrième trimestre ont fourni quelques indices. Apple a été particulièrement agressif dans la mise à jour des tablettes en 2019 et modèles low cost ont connu un succès particulier: iPad 10,2 pouces auraient représenté près de 65% des livraisons d’Apple. Amazon a du mal avec une baisse, mais son budget pour les tablettes feu a eu un coup de pouce grâce à des remises telles que la vente de la Vendredi noir.

Apple et Amazon: pour leurs rivaux les problèmes sont plus variés

Pour les concurrents, les problèmes variaient. Samsung a bien fait avec les tablettes compatibles avec le clavier comme le Galaxy Tab S6 , mais cela n’a pas suffi à compenser la baisse de la demande pour les autres listes. Huawei et Lenovo, quant à eux, ont mieux performé sur leur territoire d’origine en Asie-Pacifique, mais ne s’en sortaient pas aussi bien ailleurs. Cela est également dû à la décision des États-Unis d’inclure liste noire Huawei.

Le marché laisse au moins certaines de ces entreprises dans une position difficile, en partie parce qu’il n’y a pas beaucoup de réponses claires. Samsung devra peut-être soutenir les ventes de tablettes à petit budget ou déplacer son attention encore plus haut de gamme, tandis que le contraire semble être vrai pour Huawei et Lenovo. Et alors qu’Apple et Amazon semblent bien s’asseoir, ils n’ont peut-être pas de place pour la complaisance de peur que leurs rivaux (y compris les tablettes Windows et les fabricants de convertibles) découvrent des stratégies gagnantes.