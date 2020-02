Lundi chaos: Économisez 117,50 $ AU sur une paire de Beats Studio 3 via eBay

Prouvant une fois pour toutes que vous ne devez jamais oublier Dre, eBay propose une offre Beats incroyable à ne pas manquer. Vous pouvez acheter une paire de Beats Studio 3 (Skyline Collection) pour une réduction incroyable de 26%.

Dans notre examen, nous avons dit que ces écouteurs supra-auriculaires offrent un bon confort, une excellente connectivité sans fil et une excellente autonomie de batterie – ils ont aussi l’air plutôt cool, avec leurs couleurs distinctes et leur forme audacieuse.

Grâce à l’achat par Beats d’Apple en 2014, ces écouteurs sont dotés du chipset sans fil personnalisé W1 d’Apple qui facilite la connexion lors de la connexion avec votre iPhone ou iPad. Et, vous pouvez toujours connecter facilement votre Beats à un appareil Android en utilisant la nouvelle application Beats ou simplement via Bluetooth.

La durée de vie de la batterie de ces boîtes est également fabuleuse. Vous obtiendrez 22 heures de vie de ces mauvais garçons avec une suppression active du bruit ou jusqu’à 40 heures lorsque vous l’éteindrez.

Actuellement réduit par un impressionnant 117,50 $ AU, vous pouvez acheter une paire de Beats Studio 3 en Shadow Grey via eBay – mais n’oubliez pas d’utiliser le code PRETZEL10 à la caisse pour recevoir votre remise complète.

Beats Studio 3 (Collection Skyline)| 332,10 $ AU (était de 449,95 $ AU; économisez 117,55 $ AU)

Quelle est la différence entre moi et toi? Une paire de Beats Studio 3! Ces écouteurs phares d’Apple sont parfaits pour les mélomanes – parfaits pour gonfler la confiture lors de vos déplacements quotidiens ou au gymnase. Avec la suppression active du bruit, une excellente connectivité sans fil et jusqu’à 40 heures d’autonomie incroyables, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Beats Studio 3. Prenez une paire en gris foncé via eBay en utilisant le code PRETZEL10 à la caisse pour recevoir une énorme remise de 26%.