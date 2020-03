Lundi soir: Économisez 41 $ AU sur Google Home Mini via eBay

Si vous recherchez un appareil domestique intelligent pour vous faciliter la vie, Google Home Mini est une option fantastique et abordable actuellement en vente sur eBay.

Le Google Home Mini est le plus compact et le plus économique de la large gamme d’électronique domestique intelligente de Google. Cependant, ne vous laissez pas tromper par sa taille – ce petit appareil puissant est capable d’effectuer toutes les tâches de base que vous attendez d’un haut-parleur intelligent.

Propulsé par Google Assistant, Google Home Mini vous permet d’accéder à une aide mains libres dans n’importe quelle pièce et de trouver rapidement des informations sur la météo, les actualités, les sports et plus encore. Vous pouvez même intégrer l’appareil à Google Cast, ce qui vous permet de lire, de mettre en pause et de rembobiner de la musique, de planifier votre trajet et de régler votre alarme – tout en mains libres.

Si vous avez d’autres appareils intelligents pour la maison, tels que des lumières HUE ou une prise Wi-Fi intelligente, vous pouvez les connecter à cet appareil astucieux pour une activation à commande vocale.

Vous pouvez récupérer le Google Home Mini via eBay à l’aide du code PMID20 à la caisse pour recevoir votre rabais complet de 51% – c’est une économie impressionnante de 41 $ AU!

Google Home Mini | 38 $ AU (était de 79 $ AU; épargnez 41 $ AU).

