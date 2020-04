L’une des créatures les plus rares d’Amérique du Nord vient d’apparaître pour dire bonjour – .

Le renard roux de la Sierra Nevada vient d’être repéré pour la première fois depuis des années dans le parc national de Yosemite.

La population de l’espèce est si incroyablement faible que certaines estimations suggèrent qu’il ne reste peut-être que 10 adultes dans la nature.

Les écologistes tentent de donner aux renards une chance de se battre, mais l’observation de la nature s’est révélée être un défi de taille.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Une espèce de renard incroyablement rare vient d’être repérée pour la première fois une demi-décennie, donnant aux écologistes l’espoir que l’espèce pourrait en quelque sorte réussir à se frayer un chemin au bord de l’extinction. Le renard roux de la Sierra Nevada a été repéré par une caméra de surveillance dans une zone du parc national de Yosemite où le renard n’avait pas été vu depuis le début des observations en 2011.

Lorsqu’une espèce est si rare qu’elle disparaît complètement pendant des années, il peut être difficile pour les experts de la faune et les écologistes de savoir même si elle existe toujours. Alors que les populations diminuent et que le nombre total chute en dessous des trois chiffres, trouver les membres survivants est un défi incroyable.

Dans le cas du renard roux de la Sierra Nevada, le défi de les trouver est aggravé par le fait qu’ils sont nocturnes et voyagent en solo. On pense qu’il n’existe encore que deux populations de renard roux de la Sierra Nevada et moins de 100 adultes. Il a même été suggéré, sur la base des résultats des relevés pour surveiller l’espèce, qu’il ne pouvait y avoir que dix renards adultes encore autour.

Quant au renard repéré par la caméra trail Yosemite, la nouvelle de son existence est un peu retardée. La caméra a en fait capturé l’image du chemin du renard en octobre de l’année dernière, mais la caméra backwoods qui a pris l’image n’a été vérifiée que récemment.

(1/3) Cette photo a été prise en octobre dernier et récemment récupérée à partir d’un appareil photo de l’arrière-pays, dans le cadre d’un effort soutenu par @YoseConservancy pour étudier le rare renard roux de la Sierra Nevada qui vit dans et autour des plus hautes montagnes du parc. pic.twitter.com/hSQbWSHbbU – Parc national de Yosemite (@YosemiteNPS) 3 avril 2020

“C’est une super nouvelle!” Le président de Yosemite Conservancy, Frank Dean, a déclaré dans un communiqué. «Des photos étonnantes comme celle-ci, combinées à des enquêtes sur le terrain et à des analyses génétiques, aident les chercheurs à mieux comprendre ces mammifères insaisissables.»

Mener des efforts pour soutenir une espèce dont le nombre est si bas est un défi énorme pour les écologistes. C’est particulièrement vrai lorsque les chercheurs en savent si peu sur le mode de vie et les habitudes des créatures qu’ils essaient de sauver. On pense que la destruction de leur habitat naturel et de l’activité humaine (en particulier les véhicules hors route) est responsable de la détresse des renards.

Le renard roux de la Sierra Nevada est similaire à d’autres espèces de renard roux, mais plus ils pourront en apprendre davantage sur cette espèce spécifique – et, mieux encore, sur cette population de renards en voie de disparition – mieux ils seront équipés pour combattre les renards chance. Mesurer le succès des efforts de conservation sera facile dans la mesure où s’ils commencent à en voir davantage, ils sauront que cela fonctionne.

Source de l’image: Parc national de Yosemite

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.