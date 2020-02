L’une des fonctionnalités les plus cool de Pixel 4 pourrait bientôt arriver sur Chrome – .

Le Pixel 4 n’était peut-être pas l’offre de smartphone la plus impressionnante de Google, mais il a introduit quelques-unes des fonctionnalités les plus intrigantes que nous avons vues sur un smartphone Google. L’une des fonctionnalités était Live Caption, qui sous-titrait automatiquement tous les médias lus sur le téléphone, y compris les vidéos, les podcasts et les messages audio. Live Caption n’est actuellement disponible que sur certains modèles Pixel, mais une fonctionnalité similaire semble être en cours pour Chrome.

Comme l’a noté Chrome Unboxed cette semaine, l’engagement suivant du référentiel Chromium Gerrit suggère que l’équipe Chrome cherche également à intégrer la fonctionnalité uniquement mobile à son navigateur Web:

Ce CL crée un service en bac à sable qui héberge l’API Speech On-Device (SODA). Il contient les composants requis pour lancer le service à partir du processus de rendu, mais l’implémentation du service lui-même est tronquée. Le document de conception de la fonctionnalité se trouve à l’adresse: go / chrome-live-captions.

Les sous-titres en direct sont une telle fonctionnalité d’accessibilité qu’il n’est pas étonnant que Google souhaite que davantage d’utilisateurs y aient accès à l’avenir. En tant que notes Chrome Unboxed, la reconnaissance vocale est vitale pour la transcription des sous-titres de contenu vidéo en temps réel, et Chrome est déjà largement capable. Lorsque Google implémente Live Captions dans Chrome, pratiquement toutes les vidéos avec un son clair devraient pouvoir profiter de la fonctionnalité immédiatement.

La seule mauvaise nouvelle est que nous ne devrions pas nous attendre à voir cette fonctionnalité dans une version stable de Chrome pendant un petit moment, mais si vous aimez rester à jour et ne vous occupez pas du bug occasionnel, vous pouvez toujours commencer à utiliser Chrome Canary à la place et vous aurez presque certainement accès à la fonctionnalité plus tôt que sur Chrome normal.

Source de l’image: Google

