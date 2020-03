L’une des meilleures fonctionnalités de Google Maps est devenue encore meilleure – .

L’une des meilleures fonctionnalités de Google Maps a reçu une nouvelle mise à jour qui permettra aux utilisateurs d’y accéder plus rapidement que jamais.

Annoncée il y a quelques semaines, la fonctionnalité concerne Live View, une navigation Google Maps pour la marche qui utilise des images en temps réel pour que l’appareil photo dirige les utilisateurs vers la destination souhaitée.

La nouvelle fonctionnalité est en cours de test et est accessible directement depuis l’écran principal de Google Maps.

Google Maps propose de nombreuses fonctionnalités pratiques pour améliorer votre expérience de navigation, et certaines d’entre elles peuvent être utiles pendant la crise actuelle des coronavirus. L’application permettra aux propriétaires d’entreprise de mettre à jour les informations qui s’affichent dans Maps aussi souvent que nécessaire, et elle vous aidera à commander de la nourriture en ligne pour éviter de sortir de la maison, en supposant que ces restaurants continueront à fonctionner au cours des semaines à venir. Soit dit en passant, l’application dispose également d’une fonctionnalité intéressante qui vous permet de localiser uniquement les restaurants qui correspondent à vos préférences. Google met actuellement à jour Maps pour améliorer l’une des fonctionnalités les plus récentes et les plus intéressantes qu’il a développées pour Maps. Cependant, la fonctionnalité pourrait ne pas être utile au plus fort de la pandémie de COVID-19, car elle nécessite de sortir de la maison.

La distanciation sociale et une hygiène personnelle accrue sont les deux choses simples que tout le monde peut faire pour limiter la propagation du virus. Rester à la maison est essentiel pour prévenir les infections ou transmettre le virus à quelqu’un d’autre. Et si vous ne bougez pas, vous n’aurez pas vraiment besoin de chercher de nouveaux endroits où vous rendre en voiture ou à pied.

C’est pourquoi vous ne remarquerez peut-être même pas la mise à niveau Live View que Google vient de livrer. Si vous n’avez aucune idée de ce qu’est l’affichage en direct, c’est peut-être parce que la fonctionnalité est plus difficile à trouver si vous ne savez pas qu’elle existe.

Avec Live View, vous pouvez utiliser la caméra principale du téléphone pour voir votre environnement dans l’application, avec des directions vers vos destinations apparaissant directement en haut du flux en direct. C’est une excellente utilisation de la réalité augmentée (RA), et c’est une fonctionnalité qui devrait améliorer considérablement la navigation dans Maps lorsque vous vous promenez dans un quartier inconnu ou visitez une nouvelle ville. Encore une fois, il est conseillé de limiter les déplacements aux nécessités, ce qui signifie que vous n’utiliserez peut-être pas Live View de sitôt.

Mais une fois que les choses s’améliorent, vous devez vous rappeler que Live View sera plus facile d’accès que jamais. 9to5Google explique que vous trouverez désormais un bouton virtuel Live View placé juste en haut du bouton qui vous centre sur la carte, comme illustré dans l’animation ci-dessus. Appuyez simplement dessus une fois que vous avez recherché ou sélectionné un emplacement, et l’application démarrera le mode Live View.

La vue de la caméra vous indiquera où vous êtes par rapport à votre destination et la localisera sur une carte. Si cela vous semble familier, c’est parce que c’est le genre de fonctionnalité de Google Maps que Google a taquiné il y a quelques semaines lorsqu’il a déployé une refonte massive sur Maps pour célébrer le 15e anniversaire du service.

La fonctionnalité est en cours de test, vous pouvez donc la voir apparaître sur votre téléphone sans avertissement. Live View est disponible sur Android et iPhone, donc les deux appareils devraient l’obtenir bientôt.

