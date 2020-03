L’une des meilleures inventions de Google vient d’être mise en ligne sur Android – .

Google Translate obtient une excellente nouvelle fonctionnalité sur les appareils Android.

Appelée Transcrire, cette fonctionnalité vous permet de traduire et de transcrire les mots de quelqu’un en temps réel, au fur et à mesure qu’ils sont prononcés.

La fonctionnalité fonctionne avec n’importe quelle combinaison de deux langues sur un total de huit, mais nécessite un arrière-plan silencieux.

L’un des meilleurs services que Google ait jamais publié est celui que vous considérez comme acquis. Nous sommes probablement dans des années avant qu’il ne soit un outil parfait, mais Google Translate peut vous aider à lire n’importe quel site Web, quelle que soit la langue. Translate a d’autres fonctionnalités qui fonctionnent mieux sur les téléphones mobiles, comme la possibilité de reconnaître les caractères et de traduire des langues étrangères lorsque vous pointez l’appareil photo de votre téléphone vers eux. Ou le nouveau mode de conversation qui vous permet de parler à quelqu’un d’autre même si vous ne parlez pas la même langue tous les deux.

Mais Google vient de lancer une nouvelle fonctionnalité époustouflante qui permettra de comprendre encore plus facilement ce qui se passe autour de vous dans un environnement où vous ne comprenez pas la langue. Sans oublier que la fonctionnalité peut être particulièrement utile dans les cas liés au travail où la traduction et la vitesse sont de la plus haute importance.

Google a présenté pour la première fois la fonctionnalité de transcription de Google Translate il y a quelques semaines, et la fonctionnalité est maintenant prête à être déployée sur les appareils Android. Comme vous l’avez peut-être deviné, la fonctionnalité vous permet de transcrire la parole traduite en temps réel. Transcribe sera disponible dans l’application Google Translate pour Android dès que vous la mettrez à jour vers la dernière version. Vous obtiendrez une nouvelle icône “Transcrire” sur l’écran d’accueil, que vous pourrez utiliser dès que vous aurez défini vos langues.

Transcribe prend en charge toute combinaison de deux langues à partir d’une liste initiale de huit langues: anglais, français, allemand, hindi, portugais, russe, espagnol et thaï. Après avoir appuyé sur le bouton, l’application commencera à transcrire la traduction de ce que dit l’autre personne dans la conversation. C’est vraiment assez impressionnant et devrait faciliter la communication entre des personnes qui ne parlent pas une langue commune plus facilement que jamais.

La fonction de transcription peut être particulièrement utile dans les pays qui ont plusieurs langues officielles, et ce sera un outil incroyablement important en voyage, surtout si vous devez prendre des notes dans une autre langue. La participation à des événements qui pourraient nécessiter une transcription rapide des déclarations, y compris des événements de presse où les fonctionnaires parlent dans différentes langues, devrait être parfaitement adaptée à la nouvelle fonctionnalité que Google déploie actuellement.

La fonctionnalité fonctionne mieux lorsqu’une personne s’exprime à la fois dans un environnement calme, a déclaré Sami Iqram, chef de produit Google Translate, dans un article de blog, mais elle devrait être améliorée à l’avenir. “Dans d’autres situations, l’application fera toujours de son mieux pour fournir l’essentiel de ce qui est dit”, a-t-il ajouté.

