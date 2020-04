l’une des rares entreprises à revenir au sommet de Wall Street

La plateforme de contenu en streaming Netflix pourrait être considérée comme une entreprise «sauvée de virus», Bourse a annulé son effondrement, revenant en haut comme au début.

Au cours de la dernière période, le géant du streaming a connu des difficultés en raison de l’arrivée de concurrents tels que Disney + et Amazon Prime Video. ensuite La pandémie est venue et la plateforme est revenue au sommet de la Bourse de Wall Street. Voyons comment cela s’est produit.

Netflix revient au sommet de la Bourse de Wall Street

Jusqu’à récemment, la plate-forme de contenu en streaming Netflix était considérée comme une entreprise avec un avenir assez incertain. Nous parlons de l’argent brûlé par la dette et du débarquement d’autres plates-formes dans le même secteur, comme Disney Plus et Amazon Prime Video. Puis l’urgence est venue coronavirus et plus que trois milliards d’utilisateurs se sont retrouvés en quarantaine forcée pour regarder des séries télévisées.

À Wall Street, Netflix s’est donc retrouvé comme l’une des rares entreprises à est de retour à l’examen des bourses pré-pandémie, pas même un étranger de la biotechnologie, qui annonce qu’il teste un vaccin contre le virus. Wall Street est vraiment une réaction incompréhensible. L’avenir après cette pandémie est encore incertain, nous ne savons pas si l’économie mondiale connaîtra une reprise U, V ou L.

Certes, la plate-forme de streaming a eu un coup de V, les sommets ont atteint altitude 390, passé quatre fois entre mi-février et début mars. Par la suite, un effondrement vertical avec un -35% avec un minimum de 290 au 17 mars 2020. Et maintenant une montée vertigineuse, en altitude 382 du 31 mars.