L’Union européenne dit une chose, Apple une autre: les chargeurs de batterie

Dans le passé, des nouvelles ont révélé queUnion européenne voudrait essayer de forcer les fabricants de smartphones à adopter un chargeur de batterie universel. Pour dire la vérité, au début, on pensait qu’il voulait forcer à adopter une porte égale pour putti, USB-C probablement, mais c’était en partie une mauvaise nouvelle. En tout cas, le discours est toujours le même. L’UE souhaite réduire les déchets créés en raison des différentes normes utilisées ainsi que réduire les déchets et la pollution.

pomme pense d’une autre manière. Apparemment, selon le géant, essayer d’amener tout le monde à adopter le même chargeur n’irait que du côté opposé en termes de avantages pour l’utilisateur final. Si d’une part il y aura plus de facilité d’utilisation, d’autre part il y a un discours lié àinnovation technologique.

L’Union européenne, Apple et les chargeurs

Selon la théorie du fabricant américain, va obliger un norme unique aux différentes entreprises, il y aura moins de désir d’investir dans recherche et développement. En plus de ce point, selon eux, passer à un seul chargeur de force, ils iront à créer des déchets électroniques et non. Essentiellement, il va sans dire qu’Apple rejette complètement l’idée de l’Union européenne.

À l’appui de cela, Apple a mené une étude. Selon cette recherche, la loi coûterait apparemment aux consommateurs 1,5 milliard d’euros alors qu’en termes environnementaux, le bénéfice sera à peine 13 millions d’euros. En Europe, près de la moitié des ménages utilisent des chargeurs différents selon le produit et, toujours selon l’étude ci-dessus, moins de 1% de ce dernier a rencontré des problèmes à cet égard.