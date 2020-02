L’Union européenne veut faciliter le remplacement des piles des smartphones

Le Parlement européen (ou Europarlement) a voté le mois dernier en faveur de la création d’un chargeur commun pour l’ensemble Union européenne afin de réduire les déchets générés par les appareils électroniques portables et pour avancer dans la même direction, l’entité communautaire préparerait une proposition visant à simplifier le remplacement des piles.

Selon divers médias, la Commission européenne travaille sur un plan qui faciliterait le remplacement des piles par les utilisateurs de smartphones. Si une mesure approuvée est terminée, la porte s’ouvrirait pour que les piles des appareils soient remplacées par des piles plus fonctionnelles et prolongeraient ainsi la durée de vie des appareils eux-mêmes, ce qui a été perdu en raison de la prolifération des piles. internes qui ne sont pas facilement remplaçables, à la fois dans les smartphones et les ordinateurs portables.

Apparemment, l’absence de procédures de remplacement de la batterie pour les smartphones est l’une des raisons pour lesquelles les consommateurs jettent leurs anciens appareils lorsque la batterie se détériore, au lieu de remplacer la batterie elle-même pour prolonger la durée de vie Appareil utile. Selon le projet divulgué, les fabricants devraient permettre aux consommateurs de changer plus facilement les piles non seulement pour les smartphones, mais également des tablettes et des écouteurs sans fil.

Semblable aux intentions d’imposer un seul chargeur pour l’ensemble de l’Union européenne, l’idée ici est promouvoir la fabrication durable, la réutilisation des matières premières et le recyclage. Le document parle également d’une production plus verte de batteries, car les méthodes actuelles ne sont pas considérées comme durables.

En plus de promouvoir des techniques de remplacement faciles pour la batterie d’un smartphone, la Commission européenne souhaite également que les fabricants facilitent l’accès aux réparations et offrent des périodes de garantie plus longues. Il souhaite également décourager l’élimination des appareils plus anciens qui ne reçoivent plus de mises à jour logicielles. La création d’un système de collecte européen est également envisagée pour les smartphones, chargeurs et anciennes tablettes.

De nombreux smartphones se retrouvent à la poubelle prématurément bien qu’ils puissent toujours être parfaitement utiles, et mis à part un marché qui encourage un consumérisme plus extrême avec des caractéristiques d’utilité réelle douteuse, nous avons des pratiques telles que l’obsolescence programmée. Ici, les batteries de plus en plus difficiles à remplacer jouent un rôle fondamental, notamment grâce à leur dégradation naturelle.

La proposition visant à faciliter le remplacement des piles au sein de l’Union européenne sera présentée le mois prochain par le premier vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans.