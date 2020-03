L’univers X-Men vient d’ajouter trois légendes Marvel | .

Trois des plus grandes légendes de Marvel viennent de rejoindre le X Men. La relance des X-Men de Jonathan Hickman a vu toute la race mutante se rassembler sur l’île vivante de Krakoa. Là-bas, Charles Xavier promet la paix et le sanctuaire, un refuge sûr pour les persécutés. Tout le monde est le bienvenu – héros ou méchant, nazi ou vampire, X-Man ou Acolyte.

Les mutants construisent leur propre société à Krakoa. Naturellement, cela implique toujours des conflits; les X-Men ont une tradition martiale et Silver Samurai dirige un dojo d’entraînement où les mutants peuvent se battre en duel. Mais cela nécessite également la possibilité de socialiser, et en conséquence, X-Force # 9 a introduit le nouveau bar, le Green Lagoon. L’une des lois de Krakoa est inscrite sur l’un des bancs; “Faites plus de mutants.” Le bref aperçu de la lagune verte suggère que beaucoup de mutants prennent cette loi au sérieux.

Regardez attentivement les bancs et vous apercevrez trois visages familiers. L’artiste légendaire Jack Kirby est montré en train de parler à Magneto, tandis que Chris Claremont et Dave Cockrum – deux des figures les plus importantes de l’histoire des X-Men – sont assis sur un banc à côté de Black Tom Cassidy.

Les camées de Stan Lee sont un centime dans la bande dessinée, mais il est beaucoup plus inhabituel de voir des créateurs comme Jack Kirby, Chris Claremont et Dave Cockrum apparaître. Kirby et Lee ont travaillé ensemble lorsqu’ils ont conçu les X-Men originaux, mais Claremont et Cockrum sont sans doute encore plus importants pour les joyeux mutants de Marvel. Cockrum était responsable de la conception de l’équipe de Second Genesis, notamment de Nightcrawler, Colossus et Storm. Chris Claremont, quant à lui, est surtout connu pour ses 17 années passées à écrire les bandes dessinées X-Men de 1975 à 1991. Ce camée est particulièrement amusant étant donné que Krakoa n’accueille que les mutants; seuls les mutants peuvent entrer dans les passerelles de Krakoa, et seuls les mutants sont les bienvenus pour vivre sur Krakoa. Si Kirby, Claremont et Cockrum sont tous sur Krakoa, alors dans l’univers Marvel, ils doivent tous être vraiment des mutants.

L’artiste de X-Force Joshua Cassara s’est rendu sur Twitter pour révéler qu’il avait l’idée du Green Lagoon. Il a été inspiré par les X-Men # 1 de Jonathan Hickman, où il est tombé amoureux de l’idée que les mutants aient une cafétéria communautaire, un dortoir en quelque sorte. Il a immédiatement dressé un bar, qui a été approuvé par l’éditeur; Cassara a décidé d’opter pour un bar tiki étant donné que les mutants vivent tous sur une île. Apparemment, certains des couples de personnages sont juste pour le plaisir, mais d’autres préfigurent délibérément les prochains points de l’intrigue.

