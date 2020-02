L’Université de Santa Clara ajoute la prise en charge des cartes d’identité sans contact sur iPhone et Apple Watch

Apple continue d’étendre la disponibilité de sa fonction d’ID d’étudiant sans contact dans l’application Wallet. L’Université de Santa Clara a annoncé aujourd’hui que ses étudiants, ses professeurs et son personnel pouvaient désormais ajouter leurs cartes d’identité ACCESS à l’application Wallet sur leur iPhone et Apple Watch.

Le processus d’ajout d’une carte ACCESS de l’Université Santa Clara est le suivant:

Pour une génération d’étudiants avertis sur le plan technologique, la configuration de l’ID étudiant ACCESS sur iPhone et Apple Watch est facile. Les étudiants téléchargent l’application eAccounts de Transact, s’authentifient avec leurs informations d’identification universitaires, puis ajoutent leur carte ACCESS mobile SCU à leur portefeuille Apple.

Les cartes d’identité ACCESS dans l’application Wallet peuvent être utilisées pour des transactions sur ou hors campus, y compris l’admission à des événements sportifs, des achats de repas, des bibliothèques, l’entrée dans un bâtiment, etc. L’université fait valoir que cela fonctionne pour «toute transaction qui aurait auparavant nécessité une carte d’identité d’étudiant physique».

Les administrateurs de l’Université de Santa Clara s’attendent à ce que la majorité de ses 5 500 étudiants de premier cycle utilisent cette fonctionnalité.

«Nous sommes ravis d’avoir pu travailler en étroite collaboration avec Apple et Transact pour offrir à tous nos étudiants la facilité et la commodité d’utiliser uniquement l’iPhone ou la montre pour se déplacer sur le campus et hors campus», a déclaré Robin Reynolds, vice-président associé pour les services auxiliaires.

Apple a d’abord ajouté la prise en charge des cartes d’étudiant dans Apple Wallet avec iOS 12 et watchOS 5, avec des partenaires de lancement tels que Temple University, Duke University, etc. Depuis lors, les universités ont en outre progressivement déployé le support de cette fonctionnalité.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’annonce de l’Université de Santa Clara ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: