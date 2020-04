L’Université de Stanford a créé un Face ID pour l’anus

La Université de Stanford, dans le but de démontrer que l’humanité peut déjà vivre en 2077, a développé un toilettes intelligentes dont les caractéristiques semblent inspirées d’un livre de science-fiction. Comme l’explique l’institution universitaire californienne, les toilettes peuvent analyser l’anus pour identifier une personne. Oui, vous avez bien lu, fondamentalement, ils ont créé un identifiant Anus.

En fait, dans les illustrations de leur publication, ils appellent la proposition “Analprint Scan”, donc l’anus devient un autre élément d’identification personnelle, comme votre visage —Identification du visage—, la rétine et une empreinte digitale —ID tactile—. De toute évidence, les toilettes utilisent des caméras à l’intérieur pour atteindre leur objectif, ainsi qu’un logiciel d’intelligence artificielle.

L’opération qu’ils décrivent est la suivante: lorsque la personne est assise sur les toilettes, un capteur de pression est en charge d’allumer une caméra qui enregistre le processus de défécation. Les trames obtenues sont envoyées à un système de cloud computing, qui est aidé par algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning) pour créer un classement de l’année.

Une fois que l’utilisateur a terminé et que le capteur de pression renvoie un résultat nul, un lecteur d’empreintes digitales est activé, chargé d’ajouter les informations obtenues – dans la défécation – à d’autres données personnelles existantes, telles que le nom, l’âge, le sixième , entre autres. Tout est stocké sur un serveur externe, et pour ceux qui sont préoccupés par les problèmes de confidentialité, l’Université de Stanford garantit que les données sont cryptées.

Les toilettes s’intègrent quatre camérasSelon les images présentées, elles vous permettent d’enregistrer n’importe quel angle de votre anus afin de ne manquer aucun détail. Dans la partie centrale se trouve un analyseur d’urine, dont les résultats sont également transférés au serveur mentionné. Et quel est le but de ce développement? Selon les universitaires, leur intention est améliorer le flux de travail des agences de santé lors de la collecte et de l’accès aux données biométriques et médicales d’une personne.

