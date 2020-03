L’Université de Washington suspend les cours et les examens en personne au milieu d’une épidémie de coronavirus – .

L’an dernier, les fleurs de cerisier étaient en pleine floraison à l’Université de Washington. (Photo . / Taylor Soper)

L’Université de Washington suspend les cours en personne à partir de lundi alors que la région de Seattle est aux prises avec une épidémie de COVID-19. C’est la première université américaine à fermer ses portes en réponse au nouveau coronavirus, qui se propage à Washington depuis des semaines.

Les responsables de la santé ont recommandé cette semaine une «distanciation sociale» pour empêcher la propagation du virus. Ils ont demandé aux employeurs d’encourager les employés à travailler à domicile lorsque cela était possible, des conseils que Microsoft, Amazon, Google et d’autres entreprises de Seattle ont pris en compte.

Les cours UW se dérouleront en ligne pour le reste du trimestre, qui se termine le 20 mars.

L’université a annoncé séparément qu’un membre du personnel qui travaille à Roosevelt Commons East a reçu vendredi un test «présumé positif» pour le virus. L’employé est isolé de lui-même à la maison. UW a fermé le bâtiment, situé dans le bloc 4300 de 11th Ave NE, pour le nettoyage. Le membre du personnel était pour la dernière fois dans le bâtiment fin février.

Le cas présumé positif de COVID-19 du membre du personnel a été découvert par un test de diagnostic UW. UW a pu étendre les tests cette semaine après que la Food and Drug Administration a déclaré qu’elle autoriserait les laboratoires à développer leurs propres diagnostics pour le virus sous approbation accélérée.

Au cours des deux dernières semaines, le nouveau test de laboratoire a été en cours de développement et de validation – et mardi, le laboratoire de virologie de médecine UW a commencé à tester des échantillons de patients réels.

«Le nouveau coronavirus n’est pas le premier défi auquel cette région ou notre université a été confrontée», a déclaré la présidente de l’UW, Ana Mari Cauce, dans un e-mail adressé aux professeurs et au personnel. “Ce ne sera pas le dernier. En 158 ans d’histoire, l’UW a subi deux guerres mondiales, une dépression et d’autres crises qui ont mis à l’épreuve notre résilience et notre compassion. Génération après génération de Huskies ont relevé le défi, travaillant ensemble pour se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. »

L’épidémie de COVID-19 met à l’épreuve l’apprentissage en ligne dans la région de Seattle. Le district scolaire de Northshore a annoncé mercredi que les 33 écoles fermeraient jusqu’à 14 jours. Le district, situé au nord de Seattle, transfère les cours vers une plate-forme d’apprentissage en ligne basée sur le cloud à partir du lundi 9 mars.

UW utilise une variété d’outils d’apprentissage en ligne, notamment Canvas, Panopto, Zoom et Office 365. Pour les classes qui ne sont pas adaptées au travail à distance, d’autres options seront envisagées. Cauce a déclaré dans son e-mail que certaines notes finales pourraient être délivrées en fonction des cours des étudiants jusqu’à ce point.

Vendredi matin, le Département de la santé de l’État de Washington a signalé 70 cas positifs de COVID-19 et 10 décès associés au virus. D’autres cas devraient voir le jour grâce à des tests étendus.

Lisez l’e-mail de Cauce ci-dessous.

Chers collègues,

La dernière semaine a été difficile, car le nouveau coronavirus à l’origine du COVID-19 a pris pied dans notre région et notre pays. Merci pour le calme, la résilience et les soins que vous avez manifestés les uns envers les autres, ainsi que envers nos étudiants, nos patients et nos communautés, alors que nous travaillons ensemble pour minimiser l’impact du virus sur notre état. Notre objectif demeure de maintenir cette communauté en santé alors que nous remplissons notre importante mission d’éducation, de recherche et de service.

Avec la propagation continue de COVID-19 dans la région, et en consultation avec les responsables de la santé publique concernant la distanciation sociale, j’écris aujourd’hui pour annoncer les mesures que l’Université de Washington prend pour augmenter les mesures de santé de précaution et assurer la bonne fin du trimestre pour UW étudiants sur tous nos campus. L’évolution des recommandations de santé publique indique que notre meilleure ligne de conduite est de prendre des mesures de distanciation sociale supplémentaires pour soutenir les efforts de la région contre cette épidémie et de conclure ce trimestre de manière ordonnée et cohérente pour nos étudiants et instructeurs.

À partir du lundi 9 mars, les cours ne se réuniront plus en personne. Pour le reste du trimestre, les instructeurs sont invités à dispenser des cours et / ou des examens à distance, dans la mesure du possible, jusqu’à la fin du trimestre le 20 mars. Dans certains cas, lorsque la nature d’une classe ne convient pas pour la livraison à distance, d’autres options, y compris la soumission de notes basées sur le travail effectué jusqu’à ce point, peut être utilisé. Les professeurs et les étudiants diplômés recevront des informations supplémentaires dans un message de suivi du prévôt Mark Richards et du président du Sénat de la faculté Joseph Janes. Notre objectif est de nous assurer que le travail académique des étudiants est assez reconnu et que toute interruption ne présente pas un inconvénient pour leurs futurs progrès académiques, y compris l’admission à leur majeure préférée dans les mois ou les années à venir.

Nos campus resteront ouverts pour servir tous ceux qui comptent sur nos services, y compris les hôpitaux et les cliniques, les services de restauration, les résidences et les installations de loisirs et d’athlétisme. Les épreuves d’athlétisme Husky se dérouleront comme prévu.

En plus d’offrir une flexibilité maximale à notre communauté universitaire pour prendre des précautions en matière de santé et terminer les cours ce trimestre, cette transition donne à nos équipes des installations davantage de temps pour nettoyer en profondeur les salles de classe, les auditoriums, les bibliothèques, les toilettes et autres espaces publics, comme c’est la pratique courante. Nous prévoyons de reprendre les activités normales de classe lorsque le trimestre de printemps commencera le 30 mars, en attendant les conseils de santé publique. À votre retour, sachez que vous retournerez dans un campus bien préparé, propre et sûr.

Le nouveau coronavirus n’est pas le premier défi auquel cette région ou notre université a été confrontée. Ce ne sera pas le dernier. En 158 ans d’histoire, l’UW a subi deux guerres mondiales, une dépression et d’autres crises qui ont mis à l’épreuve notre résilience et notre compassion. Génération après génération de Huskies ont relevé le défi, travaillant ensemble pour se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. L’Université dont nous jouissons aujourd’hui est, à bien des égards, le résultat de leur détermination et de leur grâce sous pression. Aujourd’hui, c’est à notre tour de relever le défi de garder notre communauté en sécurité en écoutant les experts en santé publique, en restant calmes et en faisant tout notre possible pour protéger les plus vulnérables parmi nous. Utiliser le bon sens, suivre les meilleures pratiques d’hygiène et adhérer à nos valeurs sont nos meilleures stratégies pour assurer la sécurité et la santé de chacun. Nous avons la chance d’être dans une région qui possède des services médicaux et une infrastructure de santé publique exceptionnels, et qui prend déjà des mesures pour accroître l’accès aux soins de santé face à cette épidémie.

Enfin, cette situation continue d’être fluide et votre meilleure source d’informations à jour est toujours uw.edu/coronavirus. Encore une fois, je vous remercie tous pour votre résilience, votre persévérance et votre empathie alors que nous progressons ensemble dans ce défi.