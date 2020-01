L’Université du Vermont crée les premières formes de robot organique

Un groupe de chercheurs appartenant auUniversité du Vermont il a conçu et créé ces nouvelles formes de vie à partir à partir de cellules souches d’une grenouille Africain appelé Xenope lisse. Ces organismes robotiques ont en fait pris le nom de Xenobots et ils sont très petits, inférieurs à 1 millimètre.

Comment les Xenobots sont fabriqués et comment ils fonctionnent

Les xénobots sont considérés vrais robots, mais quand nous utilisons ce terme, nous ne devons pas penser à la machine à métaux sensible typique, mais au concept de corps autonome et programmable. En fait, ces minuscules organismes vivants en métal n’ont absolument rien. Ils sont entièrement biologiques, mais ils sont capables de travailler en équipe, déménagement et vivre très longtemps sans nourriture, même des semaines. Étant des organismes vivants, ils sont également capables de Régénérer. Cependant, la reproduction n’est pas incluse dans leurs capacités. Cela pourrait être un grand progrès pour la science et la technologie. Pensons au domaine de la médecine: puisque les Xenobots sont capables de se déplacer, ils pourraient se déplacer dans le corps humain pendant le transport de médicaments ou à d’autres fins comme ça.

Cependant, ce n’est qu’une première expérience qui, perfectionnée, pourrait plus de progrès que nous pouvons imaginer. Bien que tout cela ne soit actuellement que théoriquement, nous pensons à quel point il serait révolutionnaire de pouvoir agir étroitement sur les problèmes génétiques, le cancer et les tumeurs, les maladies causées par le vieillissement ou les défauts physiques causés par des accidents et autres. Et qui sait si un jour vous ne pourrez pas appliquer tout cela sur les appareils que nous utilisons actuellement tous les jours et composé de matériaux inorganiques. Pour le moment, tout cela n’est que de la théorie, peut-être même à certains égards un peu dérangeant. Nous ne savons pas vraiment comment c’est possible commander réellement l’opération d’une forme autonome de ce type. Nous devons juste attendre et voir.