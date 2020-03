L’URL complète de Chrome sera visible dans les nouvelles versions

Google Chrome ne s’affiche pas par défaut les préfixes https: //, WWW et http: // des URL dans la barre d’adresse. Si un site est complètement sécurisé (https), il affiche une icône de verrouillage, et s’il n’est pas sécurisé (comme tous les http), il affiche le texte “Non sécurisé” pour les sites Web non cryptés.

La stratégie a été conçue pour lutter contre les sites Web malveillants qui utilisent des URL spécialement conçues pour inciter les utilisateurs à croire qu’ils visitent un vrai site plutôt qu’un faux.

Cependant, les utilisateurs avancés préfèrent voir les liens complets et avoir une meilleure idée de où ils se trouvent exactement sur un site Web. La dernière version de Chromium (83.0.4090.0) offre une fonctionnalité expérimentale qui, une fois activée, ajoutera une entrée au menu contextuel Omnibox et affichera l’URL complète de Chrome lorsqu’elle sera sélectionnée.

La fonction peut être activée en accédant aux fonctions internes expérimentales en tapant chrome: // drapeaux dans la barre d’adresse et à partir de là, activer la fonction chrome: // flags / # omnibox-context-menu-show-full-urls.

Une fois activé, il vous suffit de sélectionner “afficher l’URL” dans le menu contextuel.

L’option est actuellement disponible dans Chromium 83 et Chrome Canary 83, mais n’est fonctionnelle que dans Chromium. Il devrait être ajouté à l’avenir dans les futures versions du navigateur, mais la date n’est pas connue depuis Google a suspendu la publication des mises à jour en raison de la crise du COVID-19 et des complications de développement causées par l’isolement de son personnel.