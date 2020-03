L’usine de Tesla en Californie ferme ses portes en raison de problèmes de coronavirus – .

L’usine Fremont de Tesla ne peut plus fabriquer de voitures après avoir été considérée comme une entreprise non essentielle par le comté d’Alameda.

Le cours de l’action de Tesla a chuté de plus de 10% aux nouvelles. Tesla se négocie désormais en dessous de 400 $ par action, annulant ainsi l’essentiel des gains dont l’action a bénéficié au cours des dernières semaines.

Alors que le coronavirus continue de se propager, le PDG de Tesla, Elon Musk, a réitéré cette semaine sa conviction que la panique entourant le coronavirus est pire que le virus lui-même.

Au cours des derniers mois, les actions Tesla ont entamé une hausse fulgurante et quelque peu sans précédent. Considérez ceci: les actions Tesla fin novembre se négociaient à 328 $ par action. Pas même trois mois plus tard, le cours de l’action Tesla a atteint 917 $ le 19 février. Maintenant, environ un mois plus tard, la majeure partie des gains de Tesla ont pratiquement disparu en raison des préoccupations entourant la propagation rapide du coronavirus.

Aujourd’hui, les actions de Tesla se négocient dans une fourchette de 380 $, le stock ayant chuté de plus de 10% après que l’usine de Tesla à Fremont a été considérée comme une activité non essentielle. Alors qu’il était initialement supposé que Tesla pouvait continuer la production de véhicules, ce n’est plus le cas. Soit dit en passant, la fermeture de l’usine Tesla intervient environ une semaine après que Tesla a fabriqué sa millionième voiture, une étape importante qu’Elon Musk a célébrée mardi sur Twitter.

Bien que Tesla puisse maintenir des «opérations de base minimales» dans son usine de Fremont, cela n’inclut pas la production de véhicules. En effet, Tesla ne pourra pas, dans un avenir prévisible, fabriquer de nouveaux véhicules Model S, Model X, Model Y et Model 3 aux États-Unis.

Selon le Département de santé publique du comté d’Alameda, les opérations de base minimales comprennent les éléments suivants:

Aux fins de la présente ordonnance, les «opérations minimales de base» comprennent les éléments suivants, à condition que les employés se conforment aux exigences en matière de distanciation sociale telles que définies dans la présente section, dans la mesure du possible, lors de l’exécution de ces opérations:

je. Les activités minimales nécessaires pour maintenir la valeur de l’inventaire de l’entreprise, assurer la sécurité, traiter la paie et les avantages sociaux, ou pour les fonctions connexes.

ii. Le minimum d’activités nécessaires pour permettre aux employés de l’entreprise de continuer à travailler à distance depuis leur résidence.

Pour l’instant, Elon Musk n’a pas commenté la fermeture de l’usine Tesla à Fremont, mais il est prudent de supposer qu’il n’est pas trop ravi étant donné qu’il pense que l’hystérie entourant le coronavirus est exagérée. Rappelez-vous, Musk il y a quelques jours est allé sur Twitter et a dit que la panique des coronavirus était stupide. Et juste cette semaine, Musk a envoyé un mémo interne aux employés de Tesla dans lequel il disait que la panique entourant le coronavirus était pire que le virus lui-même.

“Mon opinion sincère”, a déclaré Musk, “reste que le préjudice causé par la panique du coronavirus dépasse de loin celui du virus lui-même. S’il y a une redirection massive des ressources médicales hors de proportion avec le danger, il en résultera moins de soins disponibles pour ceux qui ont des besoins médicaux critiques, ce qui ne sert pas le plus grand bien. »

Pour ce que ça vaut, Musk a tenu à noter que personne chez Tesla n’avait encore testé positif pour le virus.

