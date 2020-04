L’utilisation de votre smartphone présente-t-elle souvent un risque de cancer?

Les smartphones peuvent-ils vraiment provoquer des tumeurs? Le diagnostic d’une maladie professionnelle a été posé, à l’employé de 57 ans, Roberto Romeo. Ce dernier depuis plus de 15 ans a travaillé au sein d’une grande entreprise, se soumettant quotidiennement à des heures d’utilisation du smartphone pour des raisons professionnelles. Il y a longtemps, il a obtenu une rente viagère par ordonnance de la cour d’appel de Turin, qui a décrété que le neurinome dont il est atteint, était dû à toutes les heures passées sur son téléphone portable.

Quel degré de corrélation les tumeurs ont-elles avec un rayonnement excessif?

LL’Istituto Superiore della Sanità estime qu’il n’y a pas de lien spécifique entre ces deux choses. Cependant, la cour d’appel de Turin a jugé que outre un certain seuil d’utilisation, ce risque est concret. Bien sûr, la même chose est dite par les avocats de l’employé, qui dans une interview avec La Repubblica ont fait les déclarations suivantes:

Les avocats Renato Ambrosio et Stefano Bertone du cabinet d’avocats Turin Ambrosio et Commodo l’annoncent: Selon le tribunal, il existe une loi de couverture scientifique qui soutient l’affirmation du lien de causalité selon les critères probabilistes plus probable qu’improbable.

Le neurinome est une tumeur bénigne. Il ne s’agit donc pas de métastases mais indubitablement d’autres choses: parmi les plus importantes, perte d’équilibreaussi le risque de perte auditive. Alors que faire? L’important est d’utiliser autant de précautions et de mesures de sécurité que possible pour éviter de nous soumettre aux rayonnements là où nous pouvons les éviter. À cet égard neurinoma.info est un site avec un guide d’utilisation correcte du smartphone, dont nous nous sommes inspirés pour notre guide de prévention. Restez toujours informé sur le sujet.