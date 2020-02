L’utilitaire Launch Center Pro ajoute une nouvelle personnalisation Icon Composer pour les raccourcis et plus

Launch Center Pro est devenu un puissant utilitaire qui permet aux utilisateurs de créer des raccourcis simples qui accélèrent les tâches quotidiennes. L’année dernière, l’application a ajouté un tout nouveau Icon Composer pour la personnalisation de l’écran d’accueil, et une mise à jour aujourd’hui fait passer cette fonctionnalité au niveau supérieur.

Le compositeur d’icônes dans Launch Center Pro est construit autour de la création d’icônes d’écran d’accueil personnalisées pour les automatisations et les raccourcis de Launch Center Pro. Dans un article de blog, le créateur de Launch Center Pro, David Barnard, explique:

Pour créer une nouvelle icône à l’aide du compositeur d’icônes, appuyez sur le bouton d’édition (ressemble à un crayon) dans le coin supérieur droit de l’application et créez une nouvelle action. Appuyez ensuite sur la ligne Icône. Vous êtes maintenant au cœur de Icon Composer et prêt à créer de superbes icônes de qualité App Store. Vous pouvez utiliser ces icônes pour lancer des applications et des actions à partir de Launch Center Pro, ou vous pouvez les exporter pour les utiliser comme icônes d’écran d’accueil pour les raccourcis.

Dans la mise à jour d’aujourd’hui, Icon Composer a ajouté 1 800 nouveaux glyphes bicolores de Font Awesome pour des options de personnalisation supplémentaires. Il existe également de nouvelles options pour faire correspondre les arrière-plans de style de raccourcis iOS 12 et iOS 13.

Le compositeur d’icônes dans Launch Center Pro est devenu un moyen incroyablement puissant pour créer des icônes d’écran d’accueil personnalisées sur iPhone et iPad. L’intégration avec l’application Shortcuts fait vraiment passer les choses au niveau supérieur, tout comme l’ajout continu de nouvelles options de personnalisation.

Voici les notes de version complètes de la mise à jour Launch Center Pro d’aujourd’hui:

Ajout de nouveaux glyphes bichromiques au compositeur d’icônes

Ajout de nouveaux styles d’icônes à Icon Composer (arrière-plans de style de raccourcis iOS 12 et iOS 13)

Correction de problèmes avec les glyphes hérités dans le compositeur d’icônes

Correction de la restauration des sauvegardes manuelles

Correction d’un bug provoquant le crash de l’application au lancement pour certains utilisateurs

La sélection du thème ne se réinitialise plus de manière aléatoire sur le thème blanc

Corrections de bogues et améliorations supplémentaires

Vous pouvez lire plus de conseils sur la façon de personnaliser l’écran d’accueil de votre iPhone ou iPad avec Icon Composer de Launch Center Pro ici. L’application est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit.

