Lutte contre la désinformation sur les coronavirus: Apple fait la promotion d’une application officielle au Royaume-Uni

Avec la désinformation courante sur les coronavirus, que ce soit par des canulars délibérés ou des malentendus honnêtes, Apple fait sa part pour aider. La société fournit actuellement la meilleure facturation de l’App Store britannique à une application de santé officielle du gouvernement.

L’application National Health Service (NHS) s’ouvre avec un vérificateur de symptômes et un lien en surbrillance vers les informations COVID-19…

Taper sur le lien d’informations sur le coronavirus conduit alors à un écran avec cinq liens – ou vous pouvez simplement faire défiler vers le bas pour les lire tous:

Des conseils pour tous

Conseils aux personnes à haut risque

Symptômes et quoi faire

Auto-isolement si vous ou quelqu’un avec qui vous vivez présentez des symptômes

Plus d’information

La première section met ensuite en évidence les règles de verrouillage actuelles. Celles-ci sont obligatoires au Royaume-Uni pendant au moins les trois prochaines semaines:

Restez à la maison pour arrêter la propagation du coronavirus

Tout le monde doit rester à la maison pour aider à arrêter la propagation du coronavirus.

Vous ne devez quitter la maison que pour 1 des 4 raisons suivantes:

faire des emplettes pour les nécessités de base, par exemple la nourriture et les médicaments, qui doivent être aussi peu fréquents que possible

une forme d’exercice par jour, par exemple une course, une marche ou un vélo – seul ou avec des membres de votre ménage

tout besoin médical, ou pour fournir des soins ou pour aider une personne vulnérable

voyager vers et depuis le travail, mais uniquement lorsque cela ne peut absolument pas être fait de la maison

C’est, bien sûr, une bonne approche pour n’importe qui n’importe où, à moins que votre pays n’ait des règles plus strictes.

En France, par exemple, toute personne quittant son domicile doit être munie d’un formulaire expliquant pourquoi elle est à l’extérieur. Les citoyens doivent indiquer la date et l’heure à laquelle ils quittent leur domicile, afin que la police puisse vérifier ces détails pour voir depuis combien de temps ils sont absents et si la raison choisie semble plausible. L’exercice, par exemple, est limité à un rayon de 1 km de leur domicile.

Aux États-Unis, les règles varient selon les États. L’orientation de la Maison Blanche est uniquement destinée aux personnes malades, vulnérables ou vivant avec une personne malade pour rester à la maison – mais demande également aux gens de se conformer aux directives de l’État et locales.

Apple accélère l’approbation des applications provenant de sources fiables d’informations sur les coronavirus, ainsi que le blocage des jeux et des applications de divertissement basés sur le virus. La société a également acheté et donné dix millions de masques à des travailleurs médicaux américains.

Vous pouvez jouer votre propre rôle dans la lutte contre la désinformation des coronavirus en vérifiant les liens avant de les transmettre et en dirigeant les gens vers des sites Web et des applications officiels pour obtenir des informations faisant autorité.

