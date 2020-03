LycaMobile a étendu ses offres PORTIN à partir de 7,90 euros

L’opérateur virtuel Lycamobile a récemment décidé de étendre toutes leurs offres Portin, jusqu’au 31 mars 2020. Je vous rappelle que ces offres commencent à partir de seulement 7,99 € par mois.

Plus précisément, il existe deux offres étendues, la PORTIN et PORTIN EST, qui fournissent différents forfaits de minutes, SMS et Giga en fonction du prix qu’un utilisateur est prêt à dépenser. Découvrons ensemble les détails.

LycaMobile étend ses offres PORTIN jusqu’au 31 mars 2020

Commençons par l’offre nommée Portin, qui fournit minutes illimitées vrai tous les numéros fixes et mobiles nationaux, SMS illimités à tous les numéros nationaux e 60 Go du trafic Internet sous le réseau 4G à la vitesse maximale disponible. Tout pour 7,90 euros par mois pour toujours. La deuxième offre à la place, le PORTIN EST comprend le même pack que le précédent avec en plus 100 minutes par mois du trafic vocal vers les numéros de l’Union européenne, de l’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, des États-Unis et du Canada au prix de 10,90 euros par mois.

En EU Roaming, 4 Go de trafic de données peuvent être utilisés dans les mêmes conditions nationales pour l’offre à partir de 7,90 euros par mois et 5,5 Go de trafic Internet pour l’offre qui coûte 10,90 euros par mois. Le nouveau SIM LycaMobile il est vendu au prix de 0 euros ou 5 euros avec 5 euros de trafic inclus. Cependant, nous signalons qu’il est toujours nécessaire d’effectuer une première recharge au moment de l’achat, dont le montant varie en fonction du vendeur.

Les utilisateurs qui se retrouvent avec un crédit insuffisant au moment du renouvellement auront 48 heures pour recharger leur carte SIM et renvoyer le SMS avec le code de leur offre. En cas de extrasoglia de Giga, l’opérateur ne prévoit aucun blocage de navigation, mais la connexion de données se poursuivra au prix de 18 centimes d’euros pour chaque Mo utilisé. Pour plus d’informations, visitez le site officiel de l’opérateur.