LycaMobile a prolongé certaines offres jusqu’au 29 février 2020

L’opérateur virtuel Lycamobile a récemment décidé de prolonger jusqu’au 29 février 2020, oui cette année est une année bissextile, certaines de ses offres de portabilité commencent à 7,90 euros par mois.

Le site officiel de l’opérateur a été mis à jour depuis quelques jours, étant donné qu’au cours des derniers jours, la date du 15 février 2020 est apparue comme une date d’expiration. Découvrons ensemble les offres étendues.

LycaMobile prolonge certaines de ses offres jusqu’au 29 février 2020

Les offres Portin en portabilité ont été prolongés jusqu’au 29 février 2020, celui de 60 Go au prix de 7,90 euros et le PortIN Est au prix de 10,90 euros par mois. la avant offre minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, SMS illimités à tous les numéros nationaux e 60 Go de trafic Internet par mois pour le prix de 7,90 euros.

Le deuxième, le PortIN Est, comprend le même pack avec plus 1000 minutes de trafic vocal vers les pays de l’Union européenne, L’Inde, le Pakistan, le Bangladesh, les États-Unis et le Canada pour le prix de 10,90 euros par mois. L’opérateur a également mis à jour la limite de trafic de données qui peut être utilisée chaque mois en itinérance dans l’UE. Plus précisément, 4 Go de trafic de données seront utilisés en roaming pour l’offre à partir de 7,90 euros et 5,5 Go de trafic pour celui à partir de 10,90 euros par mois.

Le coût d’activation est gratuit, il suffit d’envoyer un SMS avec le portin écrit au numéro 333 pour celui à partir de 7,90 euros ou EUEast pour celui à partir de 10,90 euros par mois dès que la portabilité est terminée. la Carte SIM LycaMobile est en revanche vendu au prix de 0 euros ou 5 euros avec 5 euros de trafic téléphonique, selon l’endroit où vous l’achetez. Nous rappelons qu’en tout état de cause, l’opérateur demande une première recharge au moment de l’achat, qui couvre au moins le premier mois de l’offre. Pour connaître tous les autres détails, visitez le site officiel de l’opérateur.