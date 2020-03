M * A * S * H: 15 détails cachés que vous n’avez jamais remarqués

À l’époque où des émissions de télévision comme M * A * S * H, Cheers, Hill Street Blues et d’autres succès appréciés des années 1970 et 1980 étaient diffusées pour la première fois, les fans n’avaient pas Internet pour les connecter aux dernières nouvelles et informations sur les acteurs , leur vie et des informations privilégiées en coulisses. Certains potins faisaient encore leur chemin, mais il n’y avait aucun moyen de connaître tous les secrets amusants, les blagues et les détails cachés derrière les émissions de télévision préférées.

C’est amusant de revisiter certains des spectacles d’antan et de découvrir ce qui se passait pendant le tournage, sur quoi la série était réellement basée et d’autres faits cachés amusants sur les programmes.

Mis à jour le 6 mars 2020 par Richard Keller: Alors que nous approchons du 50e anniversaire de cette émission emblématique, plus d’informations dans les coulisses sortent. Plutôt que de gâcher sa course de 11 ans, ces articles donnent un aperçu d’une petite partie de l’univers de la télévision qui était le 4077e. Nous avons mis à jour cette liste avec quelques éléments supplémentaires qui devraient vous inciter à acquiescer pour comprendre certaines des bizarreries de l’émission.

15 Noëls supplémentaires

Les États-Unis sont entrés dans le conflit coréen à la fin de juin 1950. Ils sont restés jusqu’à la signature de l’armistice en juillet 1953. Cela signifie que les médecins et les infirmières des nombreux hôpitaux chirurgicaux de l’armée mobile étaient là pour trois Noëls.

Malheureusement, les producteurs de M * A * S * H ​​ne l’ont peut-être pas réalisé. Au cours de sa saison de 11 saisons, le personnel du 4077th a célébré les vacances quatre fois. Techniquement, l’un était un épisode du Boxing Day, mais le début du programme a eu lieu la nuit de Noël.

14 doigts cachés du radar

Si vous regardez de près les apparitions de Gary Burghoff dans la série, vous remarquerez que sa main gauche a tendance à être cachée. Il sera soit à l’intérieur d’un gant, derrière un presse-papier, soit dans sa poche. La raison en était que trois de ses doigts étaient déformés en une anomalie congénitale.

Bien que ce ne soit pas toujours le cas, c’est quelque chose que les fans de la série ont appris plus tard. Nous ne l’aurions pas réalisé à l’époque. Surtout dans les épisodes où il jouait de la batterie. Une compétence qu’il a développée malgré la déformation.

13 Moustache de B.J.

Lorsque le capitaine B.J.Hunnicutt de Mike Farrell a remplacé Trapper John lors de la quatrième saison de l’émission, il était un jeune médecin rasé de près et aux manières douces engagé dans la guerre de Corée. Bien qu’il ait montré de la barbe de temps en temps, il est resté sans visage plein de cheveux pendant ses premières saisons.

Cependant, avant la première de la septième saison de l’émission, le meilleur ami de Farrell dans l’émission et dans la vraie vie, Alan Alda, lui a demandé de se faire une moustache. La raison principale était de distinguer les deux personnages, qui semblaient assez similaires. Fait intéressant, la croissance de la moustache a également coïncidé avec un changement d’attitude de B.J. envers la guerre et les militaires en général.

12 vrais et faux feux de forêt

Dans la finale de la série de M * A * S * H, le personnel doit sortir en raison d’un feu de pinceau entrant. À leur retour sur le site, il ne reste que les fondations des bâtiments en bois et en métal. Ils ont été détruits par l’énorme chaleur de la traînée de poudre.

Ce n’était pas quelque chose ajouté au script original. En réalité, le tournage de l’émission sur le Fox Ranch dans les montagnes de Santa Monica a été dévasté lors du tournage du dernier épisode. C’est alors qu’Alan Alda et le reste des écrivains l’ont incorporé dans l’histoire.

11 villes natales de poteau indicateur

Parmi les personnages de M * A * S * H ​​*, le plus célèbre n’est pas Hawkeye Pierce ou Maxwell Klinger. C’est le panneau qui était assis au milieu du camp. Faisant partie de la distribution originale, la quantité de signes a augmenté au fil du spectacle. Dans un épisode de la saison six, le major Charles Winchester en a ajouté un pour sa ville natale de Boston.

Cependant, les bases d’origine de certains des personnages n’ont jamais été ajoutées. Par exemple, Hawkeye n’en avait pas pour Crab Apple Cove. De même, Radar n’en a jamais mis en place pour Ottumwa, Iowa. D’un autre côté, B.J.n’a pas eu à en ajouter un pour Mill Valley car San Francisco était déjà sur le panneau.

10 Il y a un livre

Hornberger, qui a été décrit comme un bon chirurgien avec un sens de l’humour, a travaillé dans un hôpital VA après la guerre avant d’ouvrir sa propre pratique. Il a écrit son roman en 1956.

9 Les écrivains avaient des secrets

En parlant d’écriture, M * A * S * H ​​a également connu un incroyable épisode pilote. Le script entier a été achevé en seulement trois jours par l’écrivain Larry Gelbart. Autre détail étrange: lorsque les acteurs se sont plaints trop du script, les scénaristes ont changé le script pour obliger les acteurs à porter des parkas, prétendant qu’il faisait froid, alors qu’il faisait 90 à 100 degrés sur le plateau.

8 pistes de rire étaient silencieuses à dessein

En guise de compromis, CBS a non seulement assourdi les rires pendant les scènes d’exploitation, mais a également réduit le volume des rires tout au long de la série, le rendant moins bruyant que les rires en conserve normaux d’une série comique. C’était un accord décent pour aider à soulager la tension du spectacle pendant ses moments les plus dramatiques.

7 lots de futures stars ont fait leur apparition

L’un des acteurs les plus aimés des années 80, Patrick Swayze, était même de la partie. Il a joué un soldat qui a non seulement subi une blessure, mais aussi une leucémie.

6 Le sort de la capsule temporelle n’était pas très excitant

Une fois le terrain vendu, la capsule temporelle a été découverte quelques mois seulement après la fin de la série, ce qui a probablement affecté sa pertinence pour le travailleur de la construction qui l’a trouvé et a demandé quoi en faire. Au moins, il n’a pas été détruit, comme le sont malheureusement de nombreuses capsules temporelles.

5 Alan Alda est entré dans l’histoire avec le spectacle

De ses mémoires à son implication dans des événements scientifiques pour enfants, en accueillant Scientific American Frontiers, en remportant plusieurs Emmy Awards, Golden Globe Awards et d’autres formes de reconnaissance, Alda est resté un acteur populaire tout au long de sa vie. Il est récemment apparu sur Ray Donovan, The Longest Ride, The Blacklist et Horace and Pete. Il a également été sur 30 Rock, The West Wing, ER, The Big C et a fait des apparitions dans de nombreux autres spectacles.

4 Le patriotisme a été imposé

De nombreux autres détails ont également été omis, modifiés ou exagérés, y compris la durée de la guerre. La guerre de Corée a duré moins de quatre ans, mais le spectacle lui-même a duré 11 ans.

3 Il a eu l’épisode le plus regardé de l’histoire de la télévision américaine

L’épisode, “Au revoir, adieu et amen”, a duré deux heures et demie et a été vu par 77% des téléspectateurs ce soir-là, soit 121,6 millions de personnes. Peu importe qui fait une émission de télévision aujourd’hui, la plupart des écrivains les producteurs ne pouvaient pas rêver d’atteindre ces chiffres.

2 Certains acteurs étaient des soldats

D’autres acteurs de l’émission de télévision ont servi dans d’autres branches de l’armée. Wayne Rogers, qui incarnait le trappeur John McIntyre, était dans la marine américaine, et Mike Farrell, qui jouait B.J.Hunnicut, a servi dans le Corps des Marines.

1 Klinger a été choisi pour un seul épisode

Imaginez ce que M * A * S * H ​​aurait été sans le personnage de Jamie Farr! Il est regrettable que le rôle ait été échangé contre un homme hétérosexuel qui ne se travestissait que pour tenter de sortir de la guerre, car le personnage était censé être gay, ce qui aurait été une représentation très nécessaire à la télévision dans les années 1970 et ’80s. Le public était toujours impatient de voir quelle tenue Klinger porterait ensuite et quels cascades il tirerait pour tenter de se faire décharger.

