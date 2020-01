M. Night Shyamalan et Apple ont poursuivi en justice la similitude de l’émission «Servant» avec le film

Apple et M. Night Shyamalan sont poursuivis parce que “Servant” est similaire à un film de 2013 intitulé “La vérité sur Emanuel”, selon The Blast .. Le créateur du spectacle, Tony Basgallop, est également nommé sur le costume.

Francesca Gregorini, directrice de “The Truth About Emanuel” affirme que l’émission Apple TV + a le même “langage cinématographique” et un “sentiment, une humeur et un thème sensiblement similaires” que le film. Le film et l’émission de télévision présentent tous deux des thèmes similaires, bien que la bande-annonce de la première ne le rende pas évident.

Alors qu’Apple et Shyalaman disent que “Servant” était en cours de travail avant 2013, cela ne se lave pas avec certaines personnes.

“Les accusés ont rejeté avec arrogance les protestations de Mme Gregorini en affirmant vaguement que Servant était en développement bien avant Emanuel et que toute similitude est une coïncidence. En effet, M. Shyamalan et M. Basgallop affirment de manière invraisemblable qu’ils n’ont jamais vu Emanuel – apparemment pas même assez curieux pour regarder après avoir entendu les objections de Mme Gregorini. Pire encore, Apple a fait passer le mur à un nouveau niveau en renvoyant simplement les demandes de renseignements à l’avocat de M. Shyamalan (qui à son tour dit qu’il ne peut pas parler pour Apple). “