M. Peanut décède à l’âge de 104 ans: le truc de marketing du Super Bowl des planteurs expliqué

M. Peanuts, la mascotte de Planters Peanuts, est décédé à 104 ans dans un coup de marketing menant à la prochaine publicité de Planters lors du 54e Super Bowl. Tout doit cesser, mais pourquoi la mascotte monocle est tombée de manière explosive, le grand public se gratte la tête.

La mascotte officielle des planteurs, M. Peanut a vu le jour en 1916. Dans un effort conjoint entre un garçon nommé Antonio Gentile, qui a soumis sa conception lors d’un concours de conception de mascottes, et Andrew S. Wallach, M. Peanut est devenu le visage officiel des planteurs. Cependant, après plus de 100 ans, M. Peanut a officiellement atteint sa fin. Dans une publicité avec Wesley Snipes et Matt Walsh, M. Peanut s’est sacrifié pour sauver ses amis. Dans la publicité, le trio tient une branche au-dessus d’un canyon, mais comme il ne peut pas supporter leur poids, M. Peanut lâche courageusement, tombant à mort et explosant dans une explosion de feu. En réponse, le compte Twitter de La succession de M. Peanut a confirmé sa mort, la qualifiant d ‘”acte altruiste”. Mais pourquoi a-t-il dû mourir en premier lieu?

Bien que Planters n’ait pas fourni d’explication officielle sur les raisons pour lesquelles ils ont décidé de tuer le visage de leur marque, les publicités du Super Bowl sont traditionnellement le lieu idéal pour les marques de faire des déclarations audacieuses. Apple a promis une lutte contre la dystopie avec la sortie de son premier ordinateur Macintosh, Monster.com a déprimé tous ceux qui se sont installés dans leur carrière et Budweiser a mis le succès ou l’échec de sa campagne entre les mains de deux grenouilles. Ainsi, bien que la mort de M. Peanut soit une perte, elle s’avère déjà être une victoire pour la marque. Planters a attiré l’attention de millions de fans qui regarderont le Super Bowl LIV pour voir ce qui pourrait être révélé lors de son spot télévisé officiel (qui fera également office d’enterrement pour M. Peanut). Ils ont même réussi à inspirer un mème Avengers: Endgame.

Planters s’est placé dans une position de commercialisation idéale. Non seulement l’annonce pré-Super Bowl a créé le spot télévisé officiel, mais la mort inattendue d’une icône classique a l’attention de tous. Le gain ne sera pas nécessairement aussi satisfaisant que la configuration, mais c’est la magie d’un marketing intelligent. Ce n’est pas différent de la boîte mystère de JJ Abrams – établissant une piste de chapelure pour attiser le suspense. Que le gain soit à la hauteur de la configuration n’a pas d’importance. Le travail consiste à attirer l’attention. Pour Planters, étant donné la viralité de la mort de M. Peanut et l’anticipation de ses funérailles, peu importe que le résultat soit une nouvelle saveur ou une nouvelle mascotte. Le voyage est toujours plus satisfaisant que la destination après tout.

Cela étant dit, le résultat le plus probable de la mort de M. Peanut est la révélation d’un successeur. Le rebranding peut être un outil de survie marketing. Et, si cela s’avère être le cas, M. Peanut se tiendra aux côtés d’un certain nombre d’icônes notables qui ont passé (ou passeront) leurs torches métaphoriques à leurs remplaçants. Steve Rogers a remis son bouclier Captain America à Sam Wilson dans Avengers: Fin de partie, une nouvelle reine de mai a été choisie dans Midsommar, et Daniel Craig remettra les rênes à un nouveau James Bond après No Time to Die. À tout le moins, M. Peanut est en bonne compagnie.

Source: La succession de M. Peanut, Musée national d’histoire américaine, Bob Chipman