Vous cherchez à nettoyer le navigateur intégré de votre Mac ou à résoudre certains problèmes que vous rencontrez avec les sites Web? Lisez la suite pour savoir comment effacer le cache, l’historique et les cookies dans Safari.

Il existe deux processus différents pour effacer l’historique / les cookies et le cache dans Safari sur un Mac. Nous verrons ci-dessous comment procéder. L’historique de navigation et les cookies feront partie des données enregistrées lors de la visite de sites Web, et l’effacement du cache inclura une vue d’ensemble.

Que vous souhaitiez simplement effectuer une maintenance régulière ou que vous souhaitiez résoudre certains problèmes de navigation dans Safari, suivez ci-dessous…

Mac: Comment effacer le cache, l’historique et les cookies dans Safari

Effacer l’historique et les cookies

Ouvrez Safari

Dans la barre de menu (en haut à gauche de votre écran), cliquez sur Histoire

En bas du menu, choisissez Histoire claire…

Utilisez le menu déroulant pour choisir le délai que vous souhaitez effacer l’historique et les cookies de Safari

Une dernière fois, cliquez sur Histoire claire

Vider le cache

Cliquer sur Safari dans la barre de menu et choisissez Préférences…

Près du coin supérieur droit, cliquez sur le Avancée languette

En bas de cette fenêtre, cochez la case en regard de Afficher le menu de développement dans la barre de menus

Maintenant, revenez à la barre de menus, cliquez sur Développer

À mi-chemin, cliquez sur Caches vides

