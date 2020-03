MacBook Air 2020, le démontage d’iFixit met en évidence certains problèmes critiques

Les gars d’iFixit ont décidé d’analyser un nouveau bijou technologique qui est arrivé dans leurs bureaux. Cette fois c’est fini à un produit Apple, en particulier le nouveau MacBook Air. L’appareil utilise le nouveau clavier fabriqué par Cupertino pour éviter les problèmes désormais chroniques. L’ancienne configuration papillon a été remplacée par le mécanisme de ciseaux plus traditionnel mais aussi plus sûr.

Le démontage montre comment à l’intérieur du MacBook Air, les choses sont familières. En fait, le design reflète largement le traditionnel, mais avec l’ajout de quelques nouveautés. Le premier qui saute directement à l’œil est la présence d’un dissipateur thermique plus grand. Ce choix permet au nouveau processeur de mieux fonctionner pour éviter les problèmes de limitation gênants.

IFixit n’accorde pas la suffisance au MacBook Air

La nouvelle disposition interne permet meilleure disposition des composants. Pour en profiter, c’est certainement le trackpad dont les câbles sont désormais plus visibles et faciles d’accès. Aussi le retrait de la batterie est plus facile avec des répercussions évidentes sur la réparabilité.

Malheureusement, cependant, tout ce qui brille n’est pas de l’or, en fait le MacBook Air 2020 a marqué 4 sur 10 dans le classement de réparabilité. Le travail accompli par Apple pour améliorer l’accessibilité est remarquable et les composants sont modulaires pour un remplacement facile.

Cependant, certains éléments sont encore trop difficiles à atteindre, comme le clavier. Évidemment, les nouveaux mécanismes ne devraient pas poser les mêmes problèmes que la version précédente, mais on ne sait jamais. De plus, pour un ordinateur portable dans cette gamme de prix, trouver des éléments comme le SSD et la RAM soudés est un vrai défaut.