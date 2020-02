MacBook Air offre un rabais de 300 $, des récepteurs CarPlay et plus encore

Les meilleures offres d’aujourd’hui incluent une remise de 300 $ sur le dernier MacBook Air d’Apple de 13 pouces, le chargeur HiRise 10W Qi de Twelve South à 57 $ et un récepteur CarPlay Sony de 7 pouces pour 330 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

MacBook Air 13 pouces d’Apple: 300 $ de réduction

Amazon propose 300 $ de rabais Le dernier MacBook Air d’Apple, faisant chuter le modèle Silver de 256 Go à 999 $. Régulièrement 1299 $ chez Amazon et directement auprès d’Apple, l’offre d’aujourd’hui est de 100 $ en dessous de notre mention précédente, un nouveau record absolu d’Amazon et le meilleur prix que nous pouvons trouver. Le dernier MacBook Air d’Apple comprend un écran Retina de 13 pouces, un processeur Intel Core i5 bicœur de 8e génération à 1,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz), 8 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD, Touch ID, le trackpad Force Touch et une paire de ports Thunderbolt 3.

Chargeur Qi HiRise 10 W de Twelve South

Amazon propose actuellement le chargeur sans fil Qi Twelve South HiRise 10 W pour 57 $ US. Habituellement vendu à 80 $, l’offre d’aujourd’hui est de 2,50 $ sous notre mention précédente et fait baisser le prix à un nouveau plus bas historique d’Amazon. Ce chargeur Qi polyvalent de Twelve South peut basculer entre une configuration de support vertical ainsi qu’un coussin d’alimentation sans fil plus basique. Le premier est idéal pour faire le plein de votre iPhone à un bureau et similaire, tandis que le second garantit de pouvoir recharger vos AirPods et plus encore. Vous envisagez également des vitesses de 10 W pour compléter rapidement votre arsenal d’appareils. En savoir plus dans notre examen pratique. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Le récepteur Sony CarPlay de 7 pouces coûte 330 $

La vitrine officielle eBay de Best Buy propose le récepteur Sony XAV-AX3000 7 pouces CarPlay + Android Auto pour 330 $. Également disponible directement auprès de Best Buy. Habituellement vendue pour 400 $, l’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente du début de l’année pour le plus bas historique. Doté d’un écran tactile de 7 pouces, le récepteur CarPlay et Android Auto de Sony est une mise à niveau indispensable pour votre trajet. Il permet notamment de garder un œil sur les directions, la lecture de musique et bien plus encore lors des déplacements.

Le dernier iPad Air revient sur Amazon bas

Amazon propose actuellement le dernier iPad Air 10 Go de 256 Go en gris sidéral d’Apple pour 549 $. En baisse par rapport à son tarif habituel de 649 $, l’offre d’aujourd’hui vous fait économiser 100 $, est la meilleure que nous ayons vue sur cette configuration depuis décembre et correspond au plus bas historique d’Amazon. En tant que l’un des derniers ajouts d’Apple à sa gamme d’iPad, vous trouverez des fonctionnalités intéressantes comme un écran de 10,5 pouces, la prise en charge d’Apple Pencil et la compatibilité avec les accessoires de connecteurs intelligents. Tout est alimenté par la puce A12 Fusion, ce qui garantit qu’il est prêt à gérer tous vos besoins en matière de navigation Web, de surveillance Netflix et de prise de notes. En savoir plus dans notre couverture pratique.

Économisez 20% sur My Passport Ultra 1 To de WD

B&H propose le disque dur externe WD 1 To My Passport Ultra USB 3.0 pour 40 $. Au lieu de 50 $, l’offre d’aujourd’hui vous fait économiser 20% et correspond au plus bas historique d’Amazon. À titre de comparaison, vous paierez un peu moins de 50 $ pour d’autres lecteurs portables de 1 To sur Amazon. Parallèlement à sa conception élégante, My Passport Ultra de WD dispose d’une connectivité USB 3.0 permettant des vitesses de transfert allant jusqu’à 5 Gb / s. Si vous cherchez un moyen portable d’étendre le stockage de votre ordinateur lors de vos déplacements, l’option WD sera à votre portée.

Chargeasap Powerbank 150W Flash USB-C: Chargeasap distingue son nouveau chargeur flash portable de la concurrence avec une sortie totale de 150 W avec 100 W disponibles uniquement à partir du port USB-C PD. La société affirme que cela en fait la «banque d’alimentation la plus rapide au monde». Il propose également une charge sans fil, peut charger quatre appareils à la fois et est disponible dès maintenant pour 149 $ (Reg $ 299) en précommande spéciale.

