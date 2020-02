MacBook Pro 15 pouces 700 $ de rabais, remise à neuf d’iPhone à partir de 120 $, plus

Les meilleures offres d’aujourd’hui incluent une remise de 700 $ sur le dernier MacBook Pro 15 pouces aux côtés de l’iPhone XS / Max remis à neuf et plus à partir de 120 $. De plus, vous pourrez marquer de nouveaux plus bas dans une Gold Box de réseautage d’une journée. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Économisez 700 $ sur le MacBook Pro 15 pouces d’Apple

B&H propose actuellement le MacBook Pro 15 pouces mi-2019 d’Apple à 2,3 GHz / 16 Go / 512 Go pour 2 099 $. En général, avec 2 799 $, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser 700 $, soit 201 $ de moins que le prix de vente actuel de Best Buy, et c’est l’une des meilleures remises que nous ayons suivies à ce jour. Le dernier MacBook Pro 15 pouces propose un processeur Intel i9 à 8 cœurs, un écran Retina, une barre tactile et quatre ports Thunderbolt 3. Si vous n’avez pas besoin de l’espace d’écran supplémentaire fourni par le récent modèle 16 pouces, mais que vous souhaitez tout de même créer une puissance mobile, cette machine est plus que capable de gérer un large éventail de tâches. Jetez un œil à notre examen pratique pour en savoir plus sur la gamme Apple MacBook Pro 2019.

Woot iPhone extravaganza a des offres à partir de 120 $

Aujourd’hui seulement, Woot propose une sélection d’iPhone reconditionnés débloqués et certifiés avec des prix à partir de 120 $. Un des points forts de la vente d’aujourd’hui est l’iPhone XS Max, qui peut être obtenu auprès de 559,99 $ pour le modèle 64 Go. Offrant normalement 999 $ ou plus pour un nouveau modèle de condition chez des détaillants comme Best Buy, l’offre d’aujourd’hui est de 40 $ de moins que notre mention précédente et l’une des plus basses à ce jour.

L’iPhone XS Max propose un écran Super Retina de 6,5 pouces avec des panneaux OLED HDR. Tout est alimenté par la puce A12 Bionic d’Apple qui prend en charge FaceID. Il existe également des appareils photo 12 et 7MP ainsi que la prise en charge de la recharge sans fil. L’iPhone XS standard est également en vente à partir de 450 $, correspondant à notre mention précédente. Tout comme le reste des offres de l’iPhone Extravaganza de Woot, le XS Max est un modèle à gratter et bosseler, mais est couvert par une garantie de 90 jours. Achetez les autres offres ici.

Mise en réseau et stockage Gold Box a de nouveaux creux

Aujourd’hui seulement dans le cadre de sa Gold Box, Amazon propose une variété de produits de mise en réseau et de stockage portable à des prix très bas. Certains points forts pour vous aider à démarrer comprennent le pack de 3 routeurs Linksys WHW0303 Velop Mesh à 280 $, ce qui représente une réduction de 44% sur le taux en vigueur. C’est au dessus du système Orbi Mesh de NETGEAR à 187 $, un modèle de câble DOCSIS 3.0 de la marque pour $ 72, et plus. Achetez tous nos produits phares de la vente ici.

Le bracelet de montre Apple Milanese Loop coûte 85 $

Amazon propose actuellement le bracelet Apple Watch Loop Milanese officiel d’Apple dans les tailles 40 et 40 mm pour 85 $. Ce prix sera reflété lors du paiement. Ayant initialement vendu pour 149 $, il a récemment reçu un prix officiel réduit à 99 $. L’offre d’aujourd’hui se situe à moins de 4 $ de notre mention précédente et est la deuxième meilleure que nous ayons vue en plus de 6 mois. La boucle milanaise rehausse l’apparence de votre Apple Watch avec un design en acier inoxydable tissé et un fermoir magnétique qui permet un ajustement réglable. Parfait pour porter au travail, pour des événements formels ou simplement pour ajouter du style à votre garde-robe.

DJI Osmo Pocket tombe à 270 $

Aujourd’hui seulement, Woot propose la caméra de poche DJI Osmo Pocket pour 270 $. Habituellement vendu à 349 $, comme vous le trouverez sur Amazon, l’offre d’aujourd’hui vous fait économiser 23%, bat notre mention précédente de 4 $ et correspond au plus bas historique. DJI Osmo Pocket offre des images fluides grâce à son système de stabilisation à 3 axes. En plus de cela, le capteur 1 / 2,3 pouces intégré signifie que vous pourrez enregistrer des vidéos en 4K à 60FPS avec un champ de vision de 80 degrés. En ce qui concerne les images, vous envisagez de pouvoir capturer des images fixes 12MP. Rendez-vous sur DroneDJ pour plus de détails.

